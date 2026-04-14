La Diputación de Castellón aprueba las bases del programa Castellón Sénior para la temporada 2026/2027

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CASTELLÓ 14 Abr. (EUROPA PRESS) - -

La Diputación reafirma su apuesta por Castellón Sénior para la desestacionalización del turismo en la provincia y ha aprobado las bases para el programa 2026/2027.

El programa de viajes dirigido a mayores de 55 años residentes de la provincia de Castellón se creó en el año 2015 por parte del Patronato Provincial de Turismo y, como ha expresado la presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, es una "apuesta firme y decidida" de la Diputación por desestacionalizar el turismo y potenciar el envejecimiento activo de las personas mayores de la provincia, "además de para dar a conocer el patrimonio cultural y natural y generar una inyección muy importante para todo el sector turístico".

El programa de vacaciones Castellón Sénior tiene por objetivo favorecer la actividad turística durante todo el año y, por lo tanto, la creación y mantenimiento del empleo en el sector turístico con especial incidencia en el hotelero durante la temporada baja, contribuyendo con ello a paliar la estacionalidad de este sector. "Es, sin duda, un programa que se ha consolidado como una herramienta muy eficaz y útil para seguir generando nuevas oportunidades en el turismo de los municipios", ha indicado la dirigente provincial.

En esa apuesta por este eje estratégico turístico, la Comisión Permanente del Patronato Provincial de Turismo ha aprobado este martes las bases por las que se va a regir la concesión de subvenciones para el programa de viajes temporada 2026/2027. Esta línea de subvenciones cuenta con un presupuesto de 1.500.000 euros y se distribuye en 500.000 euros para el presente ejercicio 2026, y 1.000.000 euros para el 2027. Se van a convocar un mínimo de 10.057 plazas.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón. La institución provincial avisará con antelación de la apertura del plazo con el fin de que todas aquellas personas interesadas puedan realizar su solicitud para disfrutar de la provincia, ha indicado el vicepresidente y responsable del área Turística, Andrés Martínez.

La previsión de apertura del plazo es de aproximadamente el 24 de abril y toda la información se podrá consultar en la web de la institución provincial (https://www.dipcas.es/es/).

Para la adjudicación de plazas, al igual que en las últimas convocatorias y tal y como establece las bases aprobadas en la Comisión Permanente, se priorizará la mayor edad de la persona titular de la solicitud, concediéndose las ayudas hasta el agotamiento de las plazas ofertadas en la convocatoria. Asimismo, la distribución de las plazas se ajustará a la demanda y con un máximo de plazas según "cupo de reserva" por municipio de origen, atendiendo a la distribución proporcional, ajustada a un mínimo de 4 plazas por municipio de la población mayor de 65 años para la provincia de Castellón.

OPCIONES

En cuanto al desarrollo del programa, las personas beneficiarias podrán elegir entre tres opciones y las salidas tendrán lugar en dos periodos: de septiembre a diciembre y de enero a julio. Por un lado, el 'Programa de Vacaciones en la Costa de Castellón' comprende la estancia durante 6 días y 5 noches en hoteles y aparta-hoteles ubicados en la zona costera de la provincia, con entrada domingo y salida viernes, en régimen de pensión completa, un mínimo de dos excursiones de mediodía a recursos turísticos o municipios de Castellón, e incluye el transporte desde la capital.

Para este programa se van a ofertar 7.500 plazas por temporada, de las cuales 2.500 plazas serían para el año 2026 y 5.000 plazas para el año 2027. Los turnos vacacionales se desarrollarán del 20 de septiembre al 11 de diciembre de 2026, y del 10 de enero al 11 de junio de 2027.

En cuanto a 'Rutas de Patrimonio Histórico, Cultural y Natural', se realizan durante 3 días y 2 noches durante los días laborales, que incluyen la estancia en hoteles y aparta-hoteles ubicados en municipios del interior, en régimen de media pensión. Los almuerzos se realizan en restaurantes de calidad media en las localidades donde se realizan las visitas, incluyendo tanto el transporte desde la capital de la provincia, como los desplazamientos que deban producirse durante los días que dura la ruta.

Se ofrecerán 1.957 plazas para esta modalidad por temporada, de las cuales 652 plazas serían para el año 2026 y 1.305 plazas para el año 2027. Los turnos vacacionales se desarrollarán del 16 de septiembre al 12 de diciembre de 2026 y del 11 de enero al 15 de julio de 2027.

Y, por último, los turnos vacacionales para las 'Estancias en Balnearios' comprende la estancia de 6 días y 5 noches en hoteles y aparta-hoteles ubicados en Castellón en el mismo municipio que el Balneario de destino en régimen de pensión completa, tres tratamientos diarios mínimos en Balnearios de aguas minero-medicinales de la provincia de Castellón e incluye el transporte desde Castellón. Para este turno vacacional se ofertarán 600 plazas por temporada, de las cuales 200 plazas serían para el año 2026 y 400 plazas para el año 2027. Se desarrollarán del 16 de septiembre al 15 de diciembre de 2026 y del 10 de enero al 15 de julio de 2027.

Para las tres opciones de programa vacacional, se exceptúa el periodo de Semana Santa dentro del marco de la política de desestacionalización.

"Con estas tres tipologías de viajes, ofrecemos a los castellonenses senior poder seguir descubriendo nuestro territorio y disfrutar de las bondades turísticas que ofrece el interior y la costa de nuestra provincia", ha añadido el vicepresidente Andrés Martínez.