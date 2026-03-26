La Diputación ofrece la edición más completa del primer libro impreso en lengua románica, concretamente en valenciano

Portada del libro - DIPUTACIÓ VALÈNCIA

VALÈNCIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Institució Alfons el Magnànim, la editorial de la Diputació de València, ha presentado una nueva edición crítica de 'Obres o trobes en llaors de la Verge Maria' (Valencia, 1474), una obra fundamental para la historia cultural hispánica y considerada el primer libro impreso en lengua románica, concretamente en valenciano.

El volumen, editado y estudiado por el catedrático emérito Antoni Ferrando Francés, cuenta con la coordinación de Maite Simón y constituye la edición crítica más rigurosa y completa realizada hasta la fecha, tal como ha informado la corporación provincial en un comunicado.

El libro, conservado en un único ejemplar en la Biblioteca Històrica de la Universitat de València, es "una pieza clave no solo por su valor bibliográfico, sino también por su relevancia histórica, literaria y sociocultural". La obra recoge el desarrollo del certamen poético celebrado el 25 de marzo de 1474, convocado por el virrey de Valencia, Lluís Despuig, y presidido por el obispo Jaime Pérez, en representación del cardenal Rodrigo de Borja, futuro papa Alejandro VI.

Ferrando ofrece un completo estudio introductorio en el que actualiza y corrige datos biográficos de los participantes, jurado y organizadores, además de analizar el conjunto de composiciones y las circunstancias históricas de la impresión.

La edición modernizada se acompaña del facsímil del incunable, así como de una extensa anotación destinada tanto a especialistas como al público general. Entre las aportaciones destacadas del volumen figura la confirmación, por criterios tipográficos, de que el impresor fue Lambert Palmart, responsable de algunas de las obras más significativas de la Valencia del siglo XV, como la Biblia atribuida a Bonifaci Ferrer o los Furs de València.

La obra de 1474 es considerada el primer cancionero impreso de la tradición hispánica y, además, la primera crónica detallada de un certamen poético medieval, pues documenta la temática, la organización, las modalidades de participación, el jurado, las sentencias y los incidentes del concurso.

Asimismo, constituye un testimonio excepcional de los debates teológicos sobre la figura de la Virgen María durante el siglo XV. Con esta publicación, el Magnànim vuelve a poner en valor la figura de Antoni Ferrando, autor presente en su catálogo desde 1983. El nuevo volumen se suma a otras obras esenciales del investigador editadas por la institución, consolidando una trayectoria de referencia en los estudios de filología catalana, literatura medieval y cultura valenciana.

La edición de 'Obres o trobes en llaors de la Verge Maria' supone, en definitiva, una aportación imprescindible para los investigadores y para todos aquellos interesados en los orígenes de la imprenta, la tradición literaria valenciana y el esplendor cultural de la Valencia del siglo XV.

ANTONI FERRANDO FRANCÉS

Antoni Ferrando Francés es catedrático emérito de Filología Catalana de la Universitat de València y doctor honoris causa por la Universitat d'Alacant. Especialista en historia de la lengua y de la cultura y en la edición filológica de textos, es autor de numerosos estudios sobre Jaime I, San Vicente Ferrer, Ausiàs March, el Curial, Tirant lo Blanc, Pere Jacint Morlà, Teodor Llorente y Manuel Sanchis Guarner, entre otros. En 1983, la Institució Alfons el Magnànim publicó su tesis doctoral 'Els certàmens poètics valencians'.

Otros títulos del doctor Ferrando en la IAM son 'Poesies i col·loquis de Pere Jacint Morlà (1995)', 'Sant Vicent Ferrer en la historiografia, la literatura, l'hagiografia i l'espiritualitat al segle XV (2014)', y 'Llorente i Blasco Ibáñez: entre la política i la literatura (2021)', entre otros.