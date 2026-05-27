Directores de CEIP reclaman a Educación una negociación "real" y "digna" para desconvocar la huelga: "Se está alargando"

Directores de centro piden a Educación una negociación "real" y "digna" para desconvocar la huelga: "Se está alargando" - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Associació de Direccions d'Escola Pública del País Valencià (ADEP-PV) ha reclamado a la Conselleria de Educación una negociación "real, efectiva y digna" con el fin de que la huelga indefinida que lleva en activo en la Comunitat Valenciana desde hace 13 días se pueda desconvocar: "Se está alargando mucho tiempo y está tensionando a toda la comunidad educativa".

Así lo ha manifestado la presidenta de ADEP-PV, Isabel Moreno, en declaraciones a los medios, frente a la Conselleria de Educación, donde se han concentrado esta mañana, horas antes de partir a la manifestación convocada en el centro de la ciudad para reclamar al ejecutivo de Campanar una respuesta "urgente" ante "el grave deterioro de la situación educativa".

Moreno ha señalado que, ante esta situación de huelga indefinida que lleva ya 13 días en activo, esperan por parte de la Conselleria de Educación unas negociaciones "reales, efectivas y dignas" ya que considera que el proceso "se está alargando mucho tiempo, está tensionando toda la comunidad educativa y está llegando a cansar a todos nuestros docentes y a los equipos directivos".

No obstante, ha aseverado: "El mensaje claro y el mensaje que hemos de mantener es que no vamos a parar, no podemos parar, hemos llegado demasiado lejos como para poder parar".

Respecto a las dimisiones de los equipos directivos, la presidenta de ADEP-PV ha señalado que está "encima de la mesa" y que ya hay equipos que "ya la han presentado y han hecho efectiva su dimisión".

En este sentido, ha indicado que desde el departamento de Campanar se ha convocado a los equipos directivos en las tres direcciones territoriales para tratar, entre otros, este asunto.

"CREAR PUENTES Y ALIGERAR LA SITUACIÓN"

Así, ha apuntado que fue la propia consellera del ramo, Carmen Ortí, quien se puso en contacto con ellos directamente y les comentó que había dado "instrucciones para que, desde las direcciones territoriales, se reunieran con las direcciones de centro": "No sabemos todavía el contenido de esas reuniones pero suponemos que la intención es crear puentes y aligerar esta situación en la que nos vemos inmersos", ha sostenido.

Sobre esta cuestión, el presidente de ADEP-PV València, Carlos Justo, ha explicado que este miércoles a las 13.00 horas hay convocada una reunión con la dirección territorial de València, donde acudirán representantes de 30 centros educativos de la provincia, y les transmitirán "el malestar, la situación y las reclamaciones y reivindicaciones de este colectivo" e "intentar que esta situación acabe lo más pronto posible por el bien de nuestra escuela, de nuestras familias y de nuestra comunidad educativa".

En cuanto a Castellón, la representante de la asociación en Castelló, Liliana Vizcarro, ha indicado que se les ha convocado este próximo jueves a las 10.00 a un total de 50 centros para "escucharles". "Hemos preparado un documento en el que recogemos el malestar que tenemos como equipos docentes, como equipos directivos, y, también, todo esto que está comportando esta situación a los claustros a nivel de logística y emocionalmente, sobre todo", ha expuesto.

En el caso de Alicante, Isabel Moreno ha resaltado que, aunque todavía no se les ha citado, ya han podido hablar con el director territorial.

Preguntada por cuáles son las deficiencias en los centros que están denunciando, Isabel Moreno ha explicado que lo que están censurando es que "el día a día de las escuelas se ha visto paralizado" lo cual supone "estar plenamente inmersos en la gestión y en la organización de los centros, tanto en ese momento para poder finalizar el curso escolar como requiere, como para preparar ya el inicio del curso siguiente".

"Las direcciones de centro a estas alturas del curso ya estamos gestionando el inicio del siguiente, estamos gestionando programas, gestionando Erasmus+, becas. Todas las gestiones están paralizadas porque, obviamente, con una huelga indefinida es imposible poder llevar nuestra gestión diaria", ha apuntado.

"ABSOLUTAMENTE SOBREPASADOS"

Por ello, ha vuelto a exigir a la Conselleria una negociación "seria y digna" y a las organizaciones sindicales que "continúen sosteniendo lo que necesitamos, tanto el cuerpo docente como los equipos directivos". "Lo que ahora necesitamos es poder recuperar el ritmo escolar, sobre todo, para los nuestros niños y niñas, para nuestras familias y para el cuerpo docente y los equipos directivos, que estamos absolutamente sobrepasados en este momento", ha sostenido.

Interrogada por la posibilidad de que la huelga pueda continuar hasta final de curso, la presidenta ha indicado que, en ese caso, tendrá que ser el TSJCV el que dictamine sobre los servicios mínimos para "obligar a llevar adelante los procedimientos que habitualmente llevamos", sin embargo, ha insistido en que el cuerpo de direcciones es "muy responsable" y que la responsabilidad la llevan "encima de los hombros, siempre, en el día a día, pero que el derecho a la huelga es un derecho al que no podemos renunciar, porque ahí daríamos muchos pasos atrás".

"Ojalá se llegara hoy mismo a un acuerdo. Es lo que necesitamos de verdad todas y todos nosotros", ha destacado.

Por otro lado, en su manifiesto, la ADEP-PV ha expresado su "profundo malestar" por el desenlace de las negociaciones del lunes y ha señalado que, aunque respetan la autonomía de las organizaciones sindicales y las decisiones que cada una adopta en el ámbito de la negociación colectiva, "no" pueden "ignorar" que el acuerdo se ha producido "sin el apoyo del resto de organizaciones presentes en la mesa de negociación, que representan una parte mayoritaria del sector, y sin que buena parte del profesorado perciba que las mejoras incorporadas sean proporcionales al esfuerzo, al desgaste y al sacrificio asumidos durante estas semanas".

En este sentido, consideran que esta situación "está incrementando la sensación de cansancio, saturación y desafección dentro de la comunidad educativa". "Muchos profesionales tienen la percepción que el conflicto se ha prolongado demasiado tiempo sin que la Consellería haya ejercido con la responsabilidad, la capacidad de negociación y la voluntad real de acuerdo que la gravedad del momento exigía. Cuando un conflicto educativo llega a este punto, no basta con administrar los tiempos. Hace falta liderazgo, escucha y capacidad para reconstruir la confianza", han reivindicado.

Y, han añadido: "Las direcciones están sosteniendo con enorme esfuerzo el funcionamiento ordinario de los centros, pero este esfuerzo no puede continuar invisibilizado. La función directiva no puede reducirse a ejecutar instrucciones, asumir urgencias y resolver problemas sin tiempos, sin medios suficientes y sin una interlocución real con la Administración. Los equipos directivos necesitamos reconocimiento, estabilidad, apoyo y condiciones adecuadas para ejercer nuestra responsabilidad".