Diseñan una prótesis modular de brazo que facilita tareas cotidianas de forma más autónoma - ISABIAL

ALICANTE, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Mixta de Investigación en Diseño y Fabricación Biomédica (BioFab), compuesta por investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial) y la Universidad de Alicante (UA), ha desarrollado una nueva prótesis multifuncional y personalizable de miembro superior destinada a personas con ausencia total del brazo o de la articulación del codo. Ya ha sido validada por usuarios y permite realizar tareas cotidianas de forma más autónoma.

El equipo ha apostado por un diseño modular fabricado mediante impresión 3D que busca mejorar la autonomía y la comodidad a un bajo coste. El dispositivo permite intercambiar diferentes accesorios o 'gadgets' según la actividad que vaya a realizar, por lo que facilita tareas básicas de la vida diaria como comer, vestirse, escribir o sujetar objetos. El sistema también tiene una estructura telescópica ajustable y una cazoleta personalizada adaptada a la anatomía de cada paciente, detalla Isabial en un comunicado.

Según los investigadores, uno de los principales problemas de las prótesis avanzadas actuales es su "elevado coste" y "complejidad tecnológica". Así, muchos modelos incorporan sensores, motores o 'software' específicos "que elevan el precio y limitan la autonomía de los propios usuarios por la necesidad de recargas frecuentes".

Frente a ello, la solución desarrollada por el equipo de BioFab, en colaboración con la asociación universitaria Artefactos, apuesta por un sistema mecánico "simple, ligero y funcional, sin tornillería externa y con módulos fácilmente intercambiables que no requieren herramientas adicionales".

"Nuestro objetivo es ofrecer una prótesis más versátil, adaptable y asequible, que realmente facilite la autonomía en el día a día y priorice las necesidades reales de los usuarios", explica el director científico de BioFab, Javier Esclapés.

VENTAJAS

Entre las ventajas de este innovador diseño, Isabial ha precisado que la cazoleta está fabricada con un material flexible, lavable, biocompatible y confortable para el contacto directo con el usuario, "aspecto que garantiza un ajuste ergonómico y adecuado durante su uso prolongado".

El cuerpo del dispositivo se imprime del material que más se ajusta a la funcionalidad que va a desarrollar. Por ejemplo, en el caso del módulo para cocinar de manera autónoma, es de un material rígido, resistente al impacto y con alta tolerancia al calor para facilitar la limpieza y mantener unas medidas higiénicas adecuadas.

Por otro lado, ha apuntado que el uso de impresión 3D permite "acelerar la personalización y adaptación a diferentes usuarios rápidamente, sin necesidad de moldes y con un menor coste de fabricación".

La nueva prótesis "multifuncional y personalizable" de miembro superior se encuentra protegida mediante solicitud de patente. Desde el Servicio de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UA y la Unidad de Innovación de Isabial buscan empresas del sector de los productos de apoyo y rehabilitación interesadas en colaborar en su validación industrial y futura explotación comercial mediante acuerdos de licencia.

TALLERES

Isabial ha apuntado que este miércoles a las 17.00 horas en el Laboratorio 3D del Departamento de Expresión Gráfica, Composición y Proyectos de la Escuela Politécnica Superior de la UA tendrá lugar la última sesión de un taller colaborativo en el que usuarios, familias, terapeutas e ingenieros valoran, evalúan y prueban los primeros prototipos de la prótesis. Esta iniciativa ha sido promovida por la asociación universitaria Artefactos en colaboración con BioFab, Isabial y Cocemfe Alicante.

"Para nosotros es fundamental que el usuario maneje cada componente para lograr productos realmente funcionales. Gracias a esta iniciativa seguimos impulsando el diseño de soluciones óptimas que permitan ampliar las posibilidades de una prótesis, como tocar la guitarra, comer con autonomía bimanual o manejar una moto cuidando la salud postural y psicosocial", detalla la presidenta de Artefactos, Mercedes Llorens.