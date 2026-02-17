El dispositivo de Fallas 2026 contará con más de 6.000 agentes para garantizar la seguridad de las fiestas

Junta Local de Seguridad previa a las Fallas 2026 - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de seguridad de las Fallas 2026 contará con más de 6.000 agentes que se encargarán de controlar disparos de pirotecnia no autorizada, de tráfico o controles de consumo de alcohol y drogas, y de cubrir los actos más multitudinarios como la 'Crida', las 'mascletaes' o los castillos de fuegos artificiales, entre otros. En concreto, el operativo estará compuesto por 2.000 agentes de la Policía Nacional y otros 3.899 efectivos de Policía Local.

Así lo han indicado en declaraciones a los medios de comunicación la alcaldesa de València, María José Catalá, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, tras presidir la Junta Local de Seguridad para las Fallas 2026. A la reunión también ha asistido el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, y los responsables de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos, Cruz Roja o servicios como Metrovalencia.

De un lado, Bernabé ha detallado que el operativo especial estará compuesto por más de 6.000 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto de Policía Local como de Nacional y la Guardia Civil. Respecto a la Nacional, contará con todas las unidades de la Comunitat Valenciana, como la de Subsuelo, y también habrá "mucha" policía de paisano para atender "las principales aglomeraciones" como las 'mascletaes' o los castillos de fuegos artificiales.

Además, ha precisado que unidades de intervención de otras comunidades autónomas se sumarán al refuerzo a partir de los días 14 y 15 de marzo, que este año cae además en fin de semana. Todo ello, "siempre pendientes" de asuntos como la pirotecnia ilegal, en las que la coordinación entre cuerpos es "permanente".

CIBERPATRULLAJE ANTE LA PIROTECNIA ILEGAL

Como novedad, Bernabé ha indicado que la Policía Nacional está realizando un ciberpatrullaje en las investigaciones en la red para el control de compra y venda de artefactos de pirotecnia ilegal y de paquetes de viajes desde el extranjero, con especial insistencia en el control de los vehículos que pueden llegar por parte de la Guardia Civil y en los espacios donde "tradicionalmente se utilizan" estos artefactos para que haya "una mayor presencia policial".

Dicho esto, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha destacado la "voluntad de coordinación de todas las administraciones", en concreto con el Ayuntamiento de València, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con la Generalitat y con Cruz Roja. "Unos trabajos que vienen ya de una coordinación técnica para preparar este operativo", ha señalado.

En este sentido, ha invitado a la inmensa mayoría de los ciudadanos de València que se queden en la ciudad para celebrar estas fiestas de las Fallas, pero también se ha dirigido a todas las personas que vienen de fuera, "para que podamos dar la imagen de la ciudad que queremos, de la ciudad segura y de unas fiestas que estén a la altura del que merecemos todos los valencianos".

Para ello, ha apelado a "la responsabilidad y la tolerancia cero a la hora de coger el coche y el consumo de alcohol y otras sustancias", un aspecto en el que ha avanzado que se van a "intensificar todos los controles" para anticiparse a "cualquier situación de peligro".

MÁS POLICÍA LOCAL

Por su parte, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha detallado que por parte de la Policía Local serán 3.899 agentes los que formen parte del dispositivo especial de Fallas, "un 32,3% más que cuando llegamos en junio de 2023" a gobernar el consistorio. "Todos los años hemos crecido y hemos alcanzado una cifra que ya es considerable", ha resaltado.

Como novedades, la primera edil ha informado de que, por parte del cuerpo de Bomberos, se ampliará la vía de emergencia desde la calle San Pablo hasta el IES Lluís Vives para generar una vía de evacuación en la calle San Fernando, y también se ampliará el control policial en la estación València Nord.

Al respecto, la alcaldesa ha considerado "muy importante seguir actualizando todos los protocolos de las vías de emergencia y las de evacuación", así como el de protección de los espacios culturales, al que este año se incorpora tanto San Nicolás y las Torres de Quart.

ESTACIÓ DEL NORD Y PLAZA DE TOROS

Catalá ha detallado que ha trasladado tres cuestiones "importantes" durante la junta de seguridad: el uso de la "pirotecnia extrema", las aglomeraciones en el entorno de la estación València Nord y el entorno de la plaza de toros.

Sobre el primer asunto, ha indicado que los distintos equipos de Policía Local, Nacional y Guardia Civil vienen trabajando en la prevención del uso de pirotecnia ilegal, pero ha recalcado que es una cuestión que les "sigue preocupando".

No obstante, ha concretado que se han reforzado "todos los controles" y los accesos y se ha "mejorado muchísimo" la vigilancia en redes sociales de grupos "generalmente de personas que vienen de otros países a disfrutar de nuestras Fallas, pero que lo hacen usando un material pirotécnico que es ilegal y generando problemas de seguridad al resto de ciudadanos".

CERRAR ESTACIONES DURANTE LAS 'MASCLETAES'

Además, ha planteado que sería "recomendable" que Renfe valorara "la posibilidad" de realizar en Cercanías "algo parecido" a lo que hace Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en los días "más complejos" de las Fallas: cerrar las estaciones más cercanas a la plaza del Ayuntamiento --en el caso del metro, Colón y Xàtiva-- entre las 12.30 y las 14.30 horas. Así, ha abogado por controlar las salidas de gente para no incrementar "todavía más" el número de personas que se acerca a la 'mascletà' desde Marqués de Sotelo.

La alcaldesa ha justificado esta medida en que el año pasado se produjo "una avalancha" posterior a la 'mascletà' al confluir la salida de los viajeros de Cercanías, la salida de las personas que acuden a la plaza de toros y las que vienen de la propia 'mascletà'. Y ha detallado que por parte del Gobierno y de Renfe se está "valorando" este asunto, que en todo caso sería para el fin de semana del 14 y 15 de marzo hasta el día 19.

Con ello pretenden evitar que se produzcan "situaciones no deseadas" de grandes aglomeraciones de personas, que han generado "algunos retos" y el año pasado, "una situación delicada". Además, la Unidad Adscrita controlará la plaza de toros para que la salida de público sea posterior a la finalización de la 'mascletà', con el fin de "ayudar a que haya menos gente en ese momento".

Con todo, María José Catalá ha valorado que desde el Ayuntamiento siguen "mejorando la seguridad" a la vez que se afrontan "nuevos retos", aunque ha resaltado que estas reuniones de la junta de seguridad previa a las Fallas "siempre son importantes y óptimas" por "la coordinación de todas las instituciones".

Sobre el hecho de que este domingo coincidan en la ciudad el acto de la 'Crida' y la final de la Copa del Rey de baloncesto, ha reconocido que se trata de un "reto" al ser el primer día "más exigente" de las fiestas de este año, aunque ha augurado que será "un gran domingo para todos los valencianos" y ha garantizado que está "totalmente preparado": "Vamos a tener el corazón partido (...), eso es València, València es deporte, València es Fallas".