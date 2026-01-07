Dos detenidos acusados de 14 robos con fuerza, 12 de ellos en viviendas de Náquera

Dispositivo por los robos en Náquera - OPC

VALÈNCIA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil han detenido a dos personas acusadas de 14 robos con fuerza, 12 de ellos cometidos en viviendas de la localidad valenciana de Náquera, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La operación comenzó en diciembre de 2024, cuando se recibieron varias denuncias por robos en casas de Náquera con el mismo 'modus operandi'. En estos robos se sustraían, entre otros enseres, joyas y dinero.

En la Operación 'ROSMONT' han sido claves los testimonios recogidos por los agentes a vecinos y testigos de la zona. Algunos de ellos afirmaron haber visto un vehículo merodeando por la zona en actitud sospechosa.

Posteriormente, y gracias a la labor de investigación, se pudo poner el foco sobre un vehículo concreto. A raíz de este hecho, la Guardia civil intensificó la labor de vigilancia en las zonas afectadas y realizó un seguimiento, tanto del vehículo identificado como del supuesto autor de los hechos. Se logró corroborar que en las zonas por las que el autor, a pie por caminos para evitar la acción policial, merodeaba, se denunciaban robos en viviendas.

En alguno de los robos incluso llegó a ser sorprendido por los moradores, por lo que se contaba con descripción física del mismo. En otro de los robos cometidos en una vivienda de un complejo de Náquera, el autor sustrajo un cortacésped sin el cable de alimentación de carga, ya que este se encontraba anclado al suelo.

En fechas posteriores, los agentes descubrieron un anuncio en un portal de compra y venta de artículos de segunda mano en el que se ponía a la venta esta misma herramienta sin dicho cable. Lo mismo sucedió con diferentes elementos sustraídos en robos similares, como varias bicicletas y un ordenador que, el autor de los hechos, anunció en dicho portal días e, incluso, horas posteriores al robo.

El perfil del usuario de venta coincidía en todos ellos aunque, más tarde, los agentes descubrieron que se trataba de un nombre de usuario falso.

En otro de los robos cometidos en los colegios públicos de las localidades de Serra (tentativa) y Náquera, se contó con el testimonio de un vecino que presenció un vehículo en actitud sospechosa, llegando incluso a grabar imágenes del mismo. Esa misma noche, ese vehículo fue identificado por una patrulla de la Guardia civil de Bétera.

Lo mismo ocurrió con un robo acaecido en octubre, en el que las imágenes de la vivienda captaron al autor que, momentos después, fue identificado en las inmediaciones por una patrulla de la Policía Local de Náquera.

AYUDA DE SU PAREJA

De la investigación, los agentes pudieron conocer que el autor estaba siendo ayudado por su pareja sentimental para poner a la venta los artículos de joyería, ya que disponía de una cantidad que superaba la habitual de venta en establecimientos de compra venta de joyas.

Con todo ello, los agentes realizaron un registro en la vivienda de los detenidos, donde localizaron documentación, tanto de personas como de vehículos, a nombre de terceras personas, maquinaría y joyas sustraídas, vestimenta utilizada en los robos y herramientas para forzar las viviendas.

Como resultado, detuvieron a dos personas, un hombre y una mujer de 34 y 33 años y nacionalidad española. Se les atribuyen 12 delitos de robo con fuerza en casa habitada y dos robos con fuerza en establecimientos públicos.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto principal de Bétera con la colaboración de la Policía Local de Náquera. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Llíria.