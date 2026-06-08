Dos detenidos acusados de 17 robos en viviendas y dos en locales en Moncada

Agente de la Guardia Civil en investigación - OPC

VALÈNCIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres por su presunta implicación en 19 robos con fuerza en viviendas y locales de la localidad valenciana de Moncada, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Tras tener conocimiento de los robos, en zonas residenciales de Moncada, los agentes iniciaron una investigación. Por ello, se estableció un dispositivo con el fin de detectar y detener a los autores de estos robos.

El pasado día 22 de mayo se recibió un aviso que alertaba sobre una actividad sospechosa en el interior de una vivienda de una urbanización de Moncada.

Los investigadores, que formaban parte del dispositivo, se desplazaron inmediatamente al lugar. Allí, sorprendieron 'in fraganti' a dos hombres, que fueron detenidos. Esa misma noche, los arrestados habían entrado a robar en otras dos viviendas de la misma urbanización.

Las pesquisas permitieron atribuirles y esclarecer un total de 19 robos con fuerza: 17 ocurridos en viviendas y dos en establecimientos comerciales. Todos en la localidad de Moncada. Sustraían todo aquello que encontraban a su alcance.

Los detenidos, dos hombres de 46 años y nacionalidad española, han ingresado en prisión provisional. Ambos poseían antecedentes por hechos de similares características. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Moncada.

Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Moncada Plaza número 2.