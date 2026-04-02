Dos detenidos acusados de falsificar la documentación de trazabilidad de cítricos en Gandia

Campaña de cítricos en Gandia - OPC

VALÈNCIA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a los presuntos responsables de la falsificación de DATAs --documentación de trazabilidad-- en Gandia (Valencia) y ha impedido que se introduzcan en el mercado productos agrícolas obtenidos de forma ilícita, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Con motivo de la campaña de cítricos se han realizado inspecciones en la comarca de La Safor. Estas inspecciones han sido realizadas en centros de compra y almacenaje de productos de naranja --denominadas peladoras--.

Los agentes han detectado irregularidades en la documentación de trazabilidad de algunos productos agrícolas de dichos centros que no pudieron acreditar su origen, con lo que efectivos observaron indicios de que pudiera introducirse en la cadena de suministro alimentaria producto agrícola obtenido de forma ilícita.

El 'modus operandi' de este tipo de actuaciones es la siguiente: falsifican los DATA --documento que acredita la trazabilidad del producto--, se sustrae el producto de explotaciones agrícolas y se realiza la venta de los mismas en las 'peladoras' de la zona usando la Data falsa para introducir cítricos de origen desconocido en el mercado legal y obtener un beneficio económico.

Por todo ello, los agentes han detenido a dos personas, un hombre de 59 años y nacionalidad búlgara y una mujer de 38 y nacionalidad española. Otras tres personas están siendo investigadas por estos hechos.

Se trata de dos hombres de 45 y 50 años y una mujer de 47 años. Todos de nacionalidad española. Se les atribuyen los delitos de hurto, receptación y falsificación de documento privado.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo Roca de Gandía. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Gandía.