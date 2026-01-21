Dos detenidos acusados de robar una cadena de oro de un tirón a una mujer en Benidorm

Archivo - Coche de la Policía Nacional en Benidorm (Alicante) - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALICANTE, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Benidorm (Alicante) a dos varones, de 18 y 26 años de edad, acusados de participar en un delito de robo con violencia. Uno de ellos presuntamente sustrajo una cadena de oro mediante un tirón a una mujer que caminaba por la vía pública, mientras el otro hacía labores de seguridad y esperaba a bordo de un vehículo con el que pretendían realizar la huida.

En el lugar de los hechos, un policía fuera de servicio observó a un varón aproximarse a dos mujeres por su espalda y arrebatar a una de ellas una cadena de oro que portaba en el cuello de un tirón, lo que provocó que casi cayera al suelo. Seguidamente, salió corriendo del lugar.

En ese momento, el agente fue tras el hombre y le dio el alto. El varón no hizo caso y mientras hablaba por su teléfono móvil. Tras una breve persecución, el policía logró alcanzarle y se identificó con su placa emblema y carné profesional, momento en el que el detenido tiró al suelo una cadena dorada que portaba en la mano, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado

Ante lo sucedido, el agente dio aviso a la Sala Cimacc 091 y acudió una patrulla uniformada al lugar, que detuvo al varón por presuntamente participar en un delito de robo con violencia y lo trasladó a dependencias policiales.

Durante la persecución y posterior detención, el agente se percató de un vehículo que pasó varias veces por las inmediaciones donde ocurrieron los hechos y, tras las gestiones llevadas a cabo, se consiguió identificar y detener a su conductor, quien esperaba para huir del lugar.

Según la Policía, la investigación determinó que los hechos fueron cometidos en coordinación previa por los dos varones con un reparto "claro" de tareas. Así, mientras uno al parecer ejecutaba materialmente el robo, el otro esperaba con el vehículo en marcha para permitir una huida rápida.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Benidorm.