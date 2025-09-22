Dos detenidos acusados de robar en una empresa y una cafetería del centro de Elche (Alicante)

Dos detenidos acusados de robar en una empresa y una cafetería del centro de Elche - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres acusados de cometer dos robos diferentes en la nave de una empresa ilicitana y en una cafetería del centro de Elche (Alicante). El arresto de los presuntos autores se ha producido después de que la Policía Científica los haya identificado.

El primer suceso ocurrió en el establecimiento hostelero en el que uno de los varones presuntamente fracturó el cristal de la puerta con una piedra de medianas dimensiones y sustrajo la recaudación de monedas y resto de efectivo que había en el local, con un botín total de 2.100 euros.

Sin embargo, el presunto autor dejó en el lugar pruebas que le incriminaban directamente en los hechos. La investigación se inició con la inspección ocular del escenario del crimen, donde los agentes de la Policía Científica hallaron estos vestigios, cuyo análisis reveló la identidad del acusado, un varón de 49 años de edad.

En este punto, los agentes de Policía Judicial continuaron con las gestiones de investigación, orientadas a averiguar si la persona identificada podría estar involucrada en el hecho y, en ese caso, localizarla y detenerla.

Tras las pesquisas realizadas, se determinó la presunta autoría en el suceso del investigado, quien fue localizado y arrestado en la penitenciaria donde estaba recluido, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

SEGUNDO ROBO

De otro lado, el segundo robo se cometió en la nave de una empresa ilicitana, donde el presunto autor saltó la valla del recinto y forzó una furgoneta que había estacionada en el aparcamiento. Así, supuestamente logró un botín de monedas para cambio.

Más tarde, presuntamente forzó la puerta de acceso a las oficinas de la compañía con una pata de cabra que halló en el escenario del robo y logró llevarse 700 euros. Del mismo modo, tras el suceso, se realizó la inspección ocular del lugar por parte de los agentes de las mismas unidades policiales que en el caso e igualmente se hallaron vestigios del presunto autor, cuyo posterior análisis reveló la identidad de un varón, también de 49 años de edad.

Nuevamente, los agentes de Policía Judicial continuaron con las pesquisas de investigación sobre la base del informe técnico policial emitido por la Policía Científica, que dieron como resultado la incriminación del investigado como presunto responsable del hecho denunciado, quien fue localizado y detenido por los investigadores encargados del caso.

De esta forma, a través de la actuación policial conjunta entre ambas unidades de la Comisaría de Elche se pudo llegar al "completo esclarecimiento" de dos robos diferentes ocurridos en establecimientos ilicitanos.