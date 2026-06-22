Dos detenidos en Aspe y Novelda al desmantelar un supuesto entramado de venta de drogas

Operativo policial - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en los municipios alicantinos de Aspe y Novelda a una mujer y un hombre, de 24 y 37 años, como presuntos responsables de un delito contra la salud pública. La investigación ha permitido desmantelar un destacado punto de distribución de drogas y la intervención de más de tres kilos de cocaína y un kilo de hachís, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

Las pesquisas, desarrolladas por el Grupo de Estupefacientes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Elche, se iniciaron en torno a un punto de venta de sustancias ubicado en una vivienda de la localidad noveldense donde ya se había desarrollado una operación policial antidroga y se tenía conocimiento de la reactivación de dicho punto.

Según las investigaciones realizadas, existían indicios de que desde la vivienda "se continuaba llevando a cabo la presunta distribución de sustancias estupefacientes por parte de su moradora". Los agentes constataron que al parecer esta mujer, en colaboración con otro varón, habría constituido una nueva estructura presuntamente dedicada al tráfico de drogas.

Durante el dispositivo, los policías establecieron diferentes vigilancias en torno al domicilio de la investigada durante las que observaron cómo el investigado, tras acudir al inmueble, realizaba diversos desplazamientos a otras localidades para supuestamente distribuir droga a terceras personas.

FASE DE EXPLOTACIÓN

En la fase de explotación de la investigación, se estableció un dispositivo policial en el que fue detenido primeramente el varón investigado cuando circulaba a bordo de un vehículo, según ha precisado la Policía.

Tras interceptar los agentes el vehículo, en su interior hallaron varios envoltorios con una sustancia blanca que dieron positivo en cocaína, así como hachís, una báscula de precisión y otros efectos relacionados con la investigación. Parte de la droga se encontraba oculta en una zona manipulada del vehículo, utilizada como caleta.

La investigación permitió vincular al detenido con una plaza de garaje ubicada en la localidad de Aspe donde estaba estacionado otro vehículo. En el maletero de este turismo, los agentes hallaron una mochila que contenía diversos envoltorios con cocaína y hachís.

Después de la detención del varón, los agentes realizaron una entrada y registro en el domicilio de la investigada, que también fue arrestada. Una vez detenida, se intervinieron más de tres kilos de cocaína y un kilo de hachís, además de una báscula de precisión, 740 euros en efectivo, teléfonos móviles, libretas con anotaciones y un vehículo presuntamente utilizado para transportar y ocultar la droga.

Tras la práctica de las diligencias policiales, los detenidos han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Elche. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión para ambos.