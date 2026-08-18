Dos detenidos por cuatro robos con fuerza en comercios de Rafal y Redován

Imagen de la intervención policial - CNP

ALICANTE, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 27 y 38 años como presuntos autores de cuatro robos con fuerza cometidos en un intervalo de dos días en cuatro comercios de Rafal y Redován (Alicante).

La investigación, a cargo del Área de Investigación de la Guardia Civil de Callosa de Segura, se inició el 25 de julio tras conocerse dos robos con fuerza presuntamente cometidos esa misma noche en dos establecimientos de Redován.

Los presuntos autores supuestamente forzaron las persianas metálicas de los locales para acceder al interior, de donde lograron sustraer el dinero que había, además de causar diversos daños, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

En ese momento, los investigadores recopilaron diversas pruebas e indicios que permitieron obtener los primeros datos identificativos de los supuestos autores.

No obstante, dos días después, en la noche del 27 al 28 de julio, se cometieron dos nuevos robos con fuerza, esta vez en dos establecimientos de Rafal, con un modus operandi que los investigadores relacionaron con los hechos anteriores. Realizadas las averiguaciones, comprobaron que se trataba presuntamente de los mismos autores.

Durante las pesquisas, los agentes averiguaron que uno de los investigados se encontraba en libertad condicional de una condena de prisión por la comisión de delitos anteriores, también contra el patrimonio.

El 31 de julio, con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Alicante (Usecic) y del Puesto Principal de Callosa de Segura, los agentes detuvieron a los dos presuntos autores de los robos cometidos en Redován.

Tras ser puestos a disposición judicial, el detenido de 38 años ha reingresado en prisión, al quedar revocada su libertad condicional, mientras que el de 27 ha quedado en libertad con cargos.

Las diligencias, en las que se han esclarecido un total de cuatro delitos de robo con fuerza en las cosas, han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela correspondiente.