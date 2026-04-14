Dos detenidos por un cultivo de 1.400 plantas de marihuana en un chalet de Puçol

1077780.1.260.149.20260414140933 Archivo - Imagen de recurso de un coche de policía nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALÈNCIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Puçol (Valencia) a dos hombres como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico tras intervenir 1.400 plantas de marihuana en un chalet de una urbanización de la localidad.

Según ha informado la Policía, la investigación dio comienzo por parte de la Comisaría de Policía Nacional de Sagunto tras tener conocimiento de que se estaría cultivando marihuana en un chalet de una urbanización.

Tras diversas pesquisas, la operación concluyó con la entrada y registro del inmueble donde los policías intervinieron 1.400 plantas, con un peso de cerca de 268 kilos. Asimismo, se ha podido concretar el valor del suministro eléctrico defraudado por un valor aproximado de 43.000 euros.

Por estos hechos, los agentes detuvieron a dos hombres de 43 y 44 años, ambos sin antecedentes, como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico. Los dos han pasado a disposición judicial.