Dos detenidos y un investigado por presunto tráfico de drogas desde una asociación cannábica de Orihuela (Alicante)

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Orihuela (Alicante) - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres y ha investigado a un tercero por presuntamente traficar con drogas desde una asociación cannábica ubicada en el término del municipio alicantino de Orihuela.

En el transcurso de dichas comprobaciones, se han observado "discrepancias entre la actividad desarrollada" por este supuesto colectivo y "los fines legales establecidos para este tipo de entidades", según ha indicado el instituto armado en un comunicado.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de febrero, cuando el Equipo ROCA de la Compañía de Torrevieja, mediante diversas gestiones, detectó indicios de presuntas irregularidades en esa asociación cannábica, ubicada en Orihuela Costa.

En una primera fase, los agentes analizaron la documentación pública de la entidad, incluida su acta fundacional. Este estudio permitió identificar la composición de los miembros que formaban parte de la entidad, así como "avanzar en la verificación de las actividades que se desarrollaban en el establecimiento", detalla la Benemérita.

A raíz de estas actuaciones, se estableció un dispositivo de vigilancia en coordinación con patrullas del Puesto Principal de Pilar de la Horadada. Durante este operativo, fueron identificados trabajadores del establecimiento y diversos clientes que acudían al local y que presuntamente compraban droga.

Estas circunstancias llevaron a los agentes a concluir que, aunque el local funcionaba bajo la apariencia de una figura asociativa legal, "en realidad operaba como un punto de venta de droga", señala la Guardia Civil.

REGISTRO

El pasado 26 de febrero, una vez que los investigadores obtuvieron "indicios razonables" de estas presuntas ventas ilegales de drogas, se realizó una entrada y registro en el establecimiento. En el interior, se intervinieron 146 gramos de hachís, 230 gramos de marihuana, 1.042 euros en efectivo, una balanza de precisión y diverso material tecnológico.

Como resultado de la actuación, fueron detenidos dos varones de 32 y 34 años, uno de ellos presidente de la asociación y el otro trabajador del establecimiento. Durante el operativo, los agentes contaron con la colaboración de la Policía Local de Orihuela. Al día siguiente, se investigó al secretario de la entidad, un varón de 37, por estos mismos hechos.

Los arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su puesta en libertad con la adopción de medidas cautelares. Asimismo, los agentes han solicitado judicialmente el cierre del establecimiento.

Tanto a los detenidos como a la persona investigada se le han imputado los delitos contra la salud pública por tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.