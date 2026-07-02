Dos detenidos por pegar a un hombre para robarle la cartera y sustraer el bolso a una mujer en Benidorm

Archivo - Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes de 19 y 21 años por presuntamente agredir a un hombre y robarle la cartera en Benidorm (Alicante), hecho recogido en un vídeo que circula por redes sociales. También por al parecer sustraer con violencia el bolso a una mujer a la que asaltaron desde atrás por sorpresa en la misma ciudad.

Viandantes del lugar del robo del bolso, al ser alertados por la víctima, siguieron a los presuntos asaltantes y lograron alcanzar y recuperar el objeto, según han informado fuentes del cuerpo de seguridad.

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Benidorm se desplazaron al lugar de ambos sucesos y, tras atender a las víctimas y hacerse cargo de los dos varones a los que esos ciudadanos retuvieron, establecieron la posible conexión entre ambos hechos en cuanto a su presunta autoría.

Así, determinaron que los sucesos supuestamente los perpetraron estos dos jóvenes y los detuvieron acusados de los delitos de robo con violencia, hurto y lesiones. Fueron puestos a disposición de los juzgados de Benidorm el pasado 30 de junio.

Según las mismas fuentes, una de las víctimas, el varón que aparece en el vídeo que circula por redes sociales, tras ser asistido en un hospital fue dado de alta porque sus lesiones no revestían gravedad.