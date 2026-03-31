Dos detenidos en Tarragona acusados de robar en una joyería de Vila-real (Castellón) a punta de pistola

Archivo - Foto de recurso de un coche patrulla de Policía Nacional. - EUROPA PRESS/ ARCHIVO

CASTELLÓ 31 Mar. (EUROPA PRESS) - -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Tarragona a dos varones como presuntos autores de un atraco con arma de fuego en una joyería de Vila-real (Castellón), según ha informado este cuerpo de seguridad en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de julio cuando los dos atracadores se desplazaron desde Tarragona a Vila-real (Castellón) para cometer el delito. Ambos hombres irrumpieron en el establecimiento, amenazaron a las dependientas y las obligaron a abrir la caja fuerte. Se hicieron con un alijo de joyas de oro, plata y diamantes con un valor de más de 67.000 euros y 4.500 euros en efectivo.

La investigación se inició de inmediato y se logró identificar el vehículo utilizado gracias a la participación ciudadana. En el interior del vehículo se encontraron multitud de etiquetas de la joyería asaltada.

Desde entonces, los autores mantuvieron un perfil bajo para evitar ser descubiertos, si bien se consiguió localizar y detener a uno de ellos en el mes de septiembre en Tarragona. El segundo atracador se encontraba huido en la localidad de Castellón y se le detuvo cuando regresó a la residencia de unos familiares este mes de marzo, con lo que se ha dado por finalizada la investigación.

Se trata de dos históricos atracadores con un alto grado de profesionalidad y un amplio historial delictivo, según la Policía Nacional. Tras ser detenidos por un presunto delito de robo con violencia, la autoridad judicial decretó su inmediato ingreso en prisión.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Tarragona y de la Brigada Local de Policía Judicial de Vila-real.