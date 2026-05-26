Dos investigados por el robo de más de seis toneladas de cobre de tendidos telefónicos

Archivo - Imagen de un agente de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

VALÈNCIA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a dos hombres por presuntamente sustraer más de seis toneladas de cable de cobre y provocar unos daños que superarían los 100.000 euros, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La investigación se abrió para tratar de identificar a los responsables de un delito de daños en el medio ambiente, ya que los agentes localizaron un quemadero de plástico entre una zona arbolada de la localidad valenciana de Venta del Moro de Utiel.

A raíz del descubrimiento, y tras las vigilancias y apostaderos realizados, los efectivos comprobaron cómo un grupo criminal perfectamente definido se dedicaba al robo de cable de cobre perteneciente a un tendido telefónico.

Los hombres actuaban en diversas localidades de la Comunitat Valenciana y, tras la sustracción del mismo, se desplazaban con vehículos de alquiler hasta el quemadero donde, utilizando diversos acelerantes y combustibles, quemaban el cable sustraído para dejar únicamente el cobre.

Posteriormente, lo trasladaban hasta una empresa de reciclaje de metales en Silla (Valencia), donde era vendido mediante otro miembro del grupo, el cual ejercía de intermediario en la venta.

Con motivo de la explotación de la operación, se ha podido corroborar la venta de más de 6.000 kilos de cobre por un valor económico de 44.200 euros, aunque según las denuncias de los perjudicados, el cobre sustraído junto a los daños causados ascendería a más de 100.000 euros.

Se investiga a dos hombres de 29 y 35 años y nacionalidades albanesa y rumana por supuestos delitos de hurto, robo con fuerza en las cosas, daños, receptación y pertenencia a grupo criminal.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo Roca de Requena. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Requena Plaza número 2.