Dos menores de 6 y 9 años heridos en un accidente entre un coche y un patinete de jueguete en Alborache

Archivo - Un SVB y una SAMU en imagen de archivo - CICU - Archivo

VALÈNCIA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Dos menores de 6 y 9 años resultaron heridos este lunes por la tarde en un accidente entre un coche y un patinete de juguete en el que se ecnontraban en Alborache (Valencia), según ha avanzado Levante-EMV y han confirmado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y de la Guardia Civil.

Sobre las 19.30 horas de este lunes se alertaba al CICU de un accidente entre un coche y un patinete en el que iban dos menores, en la calle Bajada del Parque de San Jaime en Alborache. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron dos unidades del SAMU, una de Soporte Vital Básico y un equipo médico de Atención Primaria.

Los servicios médicos asistieron a los menores de 6 y 9 años, que presentaban traumatismo craneoencefálico y que posteriormente fueron trasladados al Hospital La Fe de Valencia, según el CICU.

El conductor del turismo, del que no se ha precisado la edad, ha quedado investigado por un delito contra la seguridad vial, según han indicado fuentes del instituto armado, que no han concretado las circunstancias en las que se produjo el siniestro.