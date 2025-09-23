Dos mujeres detenidas con 26 pastillas de éxtasis tras un altercado en un hotel de Benidorm (Alicante)

ALICANTE, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos mujeres de 44 y 48 años acusadas de un delito contra la salud pública, ya que les fueron intervenidas 26 pastillas de éxtasis. Una de ellas también fue arrestada por un ilícito de atentado contra agentes de la autoridad, después de que varios policías intervinieran en un altercado en un hotel de Benidorm (Alicante).

La intervención se inició tras ser requerida una patrulla de Seguridad Ciudadana por el responsable del establecimiento hotelero en el que varias personas estaban protagonizando una fuerte discusión.

Ante la presencia de la dotación policial, una mujer intentó ocultar en una papelera una bolsa de plástico que fue recogida e inspeccionada por los agentes y que contenía seis pastillas de éxtasis.

Los policías inspeccionaron los efectos que portaban estas personas ante la posibilidad de que los implicados pudieran ocultar más drogas y hallaron 20 pastillas más de éxtasis entre las pertenencias de la otra mujer, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Por estos hechos, ambas mujeres fueron detenidas por presuntamente cometer un delito contra la salud pública y les fueron intervenidas 26 pastillas de éxtasis. Una de ellas se resistió a la detención y llegó a escupir y forcejear de manera violenta con uno de los agentes, a quien presuntamente intentó incluso agredir. Así, también fue arrestada por atentado contra un agente de la autoridad.

Asimismo, uno de los dos varones que acompañaban a las mujeres se encontraba de forma irregular en España, por lo que también fue detenido por infracción a la ley de extranjería.

Las detenidas, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestas a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Benidorm.