El EACC acoge una sesión de cine con música en directo y un taller creativo infantil - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 26 Mar. (EUROPA PRESS) - -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) presenta en el Espai d'Art Contemporani de Castelló (EACC) dos nuevas propuestas culturales que combinan la cinematografía con la experimentación artística y nuevos talleres infantiles.

Por un lado, el 27 de marzo a las 20.00 horas, el EACC acogerá una nueva sesión del ciclo Espai Cinema, con la proyección del histórico documental 'Nanook of the North. Nanuk, el esquimal' -Robert J. Flaherty, 1922, 79'-. El reportaje está considerado como el primer largometraje documental de la historia del cine.

La proyección contará con una banda sonora original interpretada en directo por un ensemble de tres improvisadores bajo la dirección del compositor y saxofonista Josep Lluís Galiana, acompañado por Jesús Gallardo -percusión-, Matías Riquelme -violonchelo- y Amadeu Marín -guitarra-.

Los músicos, colaboradores del Col.lectiu d'Impovisació Musical de Castelló, presentan una propuestas basada en el concepto de 'improcomposición', en el que una partitura estructurada, que define secuencias, personajes y parámetros sonoros, sirve como guía para la improvisación musical en tiempo real.

Por otro lado, el 28 de marzo, de 11.00 a 13.00 horas, el EACC acogerá una nueva edición del ciclo 'Pantonas', con un taller creativo dirigido a público infantil de entre 6 y 14 años.

El taller estará impartido por las artistas Júlia Badia y Glòria Esteve -Bonavista Taller-, quienes desarrollan un proyecto conjunto que fusiona influencias de sus respectivas trayectorias en Bellas Artes. Su propuesta combina técnicas tradicionales con tendencias contemporáneas, invitando a los participantes a explorar la organización de elementos en una paleta cromática que represente una estación del año.

La actividad es de carácter gratuito, con inscripción previa a través de correo electrónico: didactica_eacc@ivc.gva.es.