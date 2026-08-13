El eclipse deja 70 atenciones en Oftalmología en las últimas horas en la Comunitat Valenciana

Espectadores del eclipse en Aras de los Olmos - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El eclipse total de sol de este miércoles ha dejado 70 atenciones en los servicios de Oftalmología de la Comunitat Valenciana hasta este jueves por la mañana y sin que ninguna de las personas asistidas haya requerido ingreso hospitalario.

Según los datos de la Conselleria de Sanidad facilitados a Europa Press, se han registrado 14 asistencias en Atención Primaria (una en Castellón, ocho en Valencia y cinco en Alicante) y 56 en Hospitalaria (seis en Castellón, 38 en Valencia y 12 en Alicante).

Por otra parte, el Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana (SESCV) realizó este miércoles por la tarde un total de 20 atenciones por problemas de oftalmología leves (tres), traumatismos/contusiones (once), lipotimias (cinco) y ansiedad (uno).

Del total de las asistencias, se realizaron 12 traslados a diferentes hospitales y centros de salud, según han informado fuentes de la Conselleria de Sanidad.