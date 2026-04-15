Los economistas reclaman una solución para la "injusticia tributaria" y la financiación de la Comunitat Valenciana

Presentación del informe del Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2026 en el Colegio de Economistas - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El decano del Colegio de Economistas de Valencia, Juan José Enríquez, ha reclamado "solucionar de una vez la situación, ya crónica, de injusticia tributaria" que sufre la Comunitat Valenciana porque es "la única de las comunidades autónomas que, estando por debajo de la media, somos contribuyentes netos al sistema de financiación".

Enríquez, que también es presidente del Consejo de Colegios de Economistas de la Comunitat Valenciana, ha participado este miércoles en la presentación del informe del 'Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral', que cumple 25 ediciones y en el que se hace un repaso de la situación fiscal, de la legislación tributaria de cada comunidad autónoma y se hace una comparativa entre los impuestos que se pagan en cada comunidad.

Enríquez, en declaraciones previas a los medios, ha señalado que la Comunitat Valenciana está "en la parte alta de tributación a nivel comparativo". "Esto es consecuencia de que padecemos, de forma ya crónica, una situación de déficit de financiación autonómica, en una situación de desigualdad y injusticia tributaria para nuestra comunidad, por la cual el legisaldor tributario en Valencia siempre se ha visto obligado a tener unos tipos impositivos relativamente altos progesivamente, porque no tiene la capacidad legislativa que tienen otras comunidades autónomas", ha expuesto.

El economista ha insistido en que "la Comunitat Valenciana tiene una renta per cápita del 86% de la renta nacional, somos pobres, y encima de que somos pobres, somos contribuyentes netos al sistema", por lo que ha reclamado "solventar este problema ya casi endémico" y ha lamentado que "la consecuencia es que nuestra comunidad autónoma es la más endeudada en relación al PIB de toda España".

El decano ha indicado que "tanto con el anterior gobierno del Botànic como en la actualidad con del Gobierno 'popular', seguimos manteniendo una tributación alta en la mayoría de los impuestos autonómicos, que se pagan más que en otras comunidades", ha afirmado Enriquez.

En este sentido, ha puesto como ejemplos el Impuesto sobre el Patrimonio, donde "estamos altos, aunque este año se ha reducido una cantidad interesante, porque el mínimo exento pasa de 500.000 a un millón de euros"; o el Impuesto sobre Sucesiones, donde "estamos muy bajos, porque aquí sí que el legislador, con el nuevo Consell, decidió bonificar el impuesto al 99%, prácticamente exención, para las sucesiones o donaciones, padres, hijos o descendientes".

Respecto a las bonificaciones fiscales aprobadas por el Consell, Enríquez ha valorado que "es interesante porque por una parte apoya la práctica del deporte, apoya también el gasto médico en aquellos apartados que están peor cubiertos por la sanidad pública, como sería el tema de boca y de ojos, de palentilla, gafas, etc.".