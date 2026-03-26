La X edición de DocsValencia selecciona 23 obras de entre más de 80 inscritos para sus laboratorios

Taller de industria en DocsValencia - DOCSVALENCIA

VALÈNCIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El festival DocsValencia-Espai de No Ficció ha recibido en su décimo aniversario una respuesta "histórica" con un total de 82 propuestas inscritas, de las cuales 23 han sido seleccionadas para integrar los laboratorios de DocsLab VLC. Esta selección destaca por su "calidad creativa", por alcanzar la paridad de género y por su "firme apuesta" por las nuevas generaciones, reservando una plaza específica para estudiantes del Máster Universitario en Contenidos y Formatos Audiovisuales a través del convenio con el Aula de Cinema de la Universitat de València.

Como respuesta a la alta demanda, DocsValencia inaugura este año 'Cartografía de un proyecto', un nuevo espacio de asesoría colectiva de diez horas diseñado para proyectos que no han accedido a las líneas principales, proponiendo una revisión técnica de los aspectos administrativos y legales necesarios en las etapas iniciales de un documental.

Los participantes de esta modalidad tendrán acceso también a una masterclass del documentalista sueco Fredrik Gertten, responsable de títulos como 'Push' o 'Bikes vs Cars', y participarán en un estudio de caso de la serie de investigación 'Los 11 del Raval' (3Cat-RTVE Play), del director Hammudi Al-Rahmoun Font, el productor ejecutivo César Martí y el investigador de El País Braulio García Jaén, según ha informado la organización en un comunicado.

El corazón del área de industria se articula en tres niveles de especialización técnica liderados por figuras "de referencia". El taller 'Incubadora' será impartido por el cineasta y productor Emiliano Mazza, fundador de Passaparola y reconocido tutor en laboratorios de desarrollo creativo en Iberoamérica. Este espacio de formación y asesoría creativa se dirige a proyectos en fase inicial de desarrollo, desde la idea e investigación hasta el primer tratamiento, con el objetivo de fortalecer el concepto, la mirada autoral y la viabilidad de las propuestas.

A través de tutorías especializadas en desarrollo narrativo y estrategia de producción, el laboratorio prepara para futuras fases de financiación, coproducción y circulación internacional a proyectos como 'El món en una pilota', de Àlex Martínez; 'Fucó', de Marina Reig; 'Juantxu', de Manuel Jiménez y Andoni Famoso; 'La Re-ver-te', de Giovanna Ribes y Mar Navarro; 'Nadie nos borra', de Andrea Nefertari; 'Niñas de loto', de Lucía Murcia Abellán; 'Ortega: las muchas caras del genio', de Santi Suárez-Baldrís; 'Proyecto Toro', de Guillermo Roqués; 'Sirio', de Batiste Miguel y 'Voluble', de Laura García Andreu.

Por su parte, el taller 'A un paso de la internacionalización' corre a cargo de la productora mexicana Martha Orozco, fundadora de Martfilms y experta en coproducción internacional con una trayectoria premiada en festivales como la Berlinale. Este laboratorio se concibe para acompañar proyectos en fase avanzada de desarrollo o producción que ya cuentan con una estructura narrativa definida y un plan de producción en marcha.

Su objetivo es "optimizar las obras para su proyección internacional, reforzando aspectos clave como el posicionamiento artístico, la estrategia de coproducción, la financiación y la circulación en mercados globales y plataformas". A través de estas tutorías especializadas se preparan para dar el salto definitivo al ámbito internacional propuestas como 'Algunas canciones ruidosas', de Kevin Castellano y Edu Hirschfeld; 'El vuelo de mar', de Sonia Bautista-Alarcón; 'Fang. La memòria perduda', de Daniel Suberviola; 'Habla como un hombre', de Laura Grande; 'Heurtebise', de Elisa Torres y Octavio Guerra; 'La Punta retratada', de Guillermo Polo; 'Marginalia', de Iván López Núñez; 'Préstame tus ojos', de Natalia Grande; 'Un viento lúcido', de Luana Bovet y Pau Berga y 'Vincent, Serge et les autres', de Bruno Morat.

El programa se completa con 'Docs in Progress', moderado por Inti Cordera, fundador y director ejecutivo de DocsMX y figura "fundamental" en la consolidación del cine de no ficción en Latinoamérica, enfocado en el acabado final de 'El fin del olvido', de Batiste Miguel y Tono Errando; 'Las hijas de Saturno', de Lisa María Velázquez y 'Valencia, València', de Antonio Savinelli.

EXPERTOS Y PREMIOS

Esta décima edición cuenta con una destacada presencia de expertos internacionales de prestigio mundial. Destaca Isabel Arrate Fernandez, directora artística del IDFA y referente en la amplificación de perspectivas globales tras liderar el IDFA Bertha Fund; Bruni Burres, asesora principal del Sundance Institute, con una amplia relevantetrayectoria en el cine de impacto; y Carlos A. Gutiérrez, cofundador de Cinema Tropical y principal promotor del cine iberoamericano en EEUU, recientemente galardonado por la Sociedad Nacional de Críticos de Cine, entre otros.

Para fortalecer el desarrollo de estas obras, DocsValencia otorgará importantes incentivos en esta edición. Entre ellos destaca el premio de EFD Studios, consistente en un paquete de equipo técnico valorado según las necesidades del proyecto, el premio BBO, valorado en 4.000 euros para la preparación de deliveries e internacionalización; el Premio Transatlántico Kaleidoskopik, que ofrece una asesoría estratégica de coproducción valorada en 2.000 euros para duplas de dirección y producción; y el premio económico DocsLab VLC de 1.000 euros.

Las actividades de industria del festival se desarrollarán de forma híbrida, con una sesión online el 16 de abril para los participantes y una fase presencial del 18 al 22 de mayo, consolidando un programa que refuerza el papel del festival como punto de encuentro entre proyectos y oportunidades reales.