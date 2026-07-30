Educación y la concertada firman un acuerdo que da "un paso importante" para mejorar las condiciones del profesorado

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha firmado con las organizaciones sindicales y las patronales de la enseñanza concertada de la Comunitat Valenciana dos acuerdos que contemplan mejoras para los docentes. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha firmado con las organizaciones sindicales y las patronales de la enseñanza concertada de la Comunitat Valenciana dos acuerdos que contemplan la implantación de la jubilación parcial el profesorado de la concertada y la mejora de la dotación horaria de los centros concertados de Educación Especial y de Formación Profesional.

"Cumplimos con una reivindicación largamente demandada por el sector", ha proclamado la consellera de Educación, Carmen Ortí, en el acto de firma de los pactos, celebrado en la tarde de este jueves en la sede de la Conselleria.

Los acuerdos, alcanzados en el marco de la Comisión de Seguimiento para la Reforma Educativa en Centros Concertados, cierran el calendario de negociación fijado con el sector para este curso escolar y que dan respuesta a peticiones "largamente demandadas", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

De esta manera, se implementará la jubilación parcial para la totalidad del profesorado de la concertada y la mejora de la dotación horaria de los centros concertados de Educación Especial y de aquellos de Formación Profesional en el próximo curso 2026-2027.

En relación con la jubilación parcial, el acuerdo permite acceder a una reducción del 75 por ciento de la jornada a todo el profesorado que cumpla los requisitos legales, mediante la formalización simultánea de un contrato de relevo indefinido y a tiempo completo, al que accederán con carácter preferente los docentes inscritos en la bolsa de recolocación de centros concertados.

La Generalitat financiará la cotización a la Seguridad Social tanto del personal jubilado parcialmente como del relevista, lo que supone que cada centro educativo dispondrá de 6,25 horas adicionales para llegar a la jornada completa del personal docente relevista.

Por otra parte, el acuerdo sobre Educación Especial incrementa la dotación horaria destinada a especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en este tipo de centros, en una proporción variable según el número de unidades de cada uno, hasta un máximo de 25 horas en los centros con nueve o más unidades.

En Formación Profesional, el acuerdo convierte en estructurales las 1.410 horas semanales que ya percibían los centros con ciclos formativos de Grado Medio y Superior y que la de ordenación e integración de la Formación Profesional de 2022 hacía peligrar. Además, añade una dotación complementaria extraordinaria de 455 horas adicionales. Todas estas horas se podrán dedicar a reforzar las tareas de dirección, coordinación y organización pedagógica.

Por otra parte, se actualizan las dotaciones de determinados centros de Educación Especial para adecuarlas a sus necesidades organizativas y asistenciales.

"DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN"

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha afirmado que estos acuerdos son fruto del consenso. "Damos un paso muy importante que prueba que el diálogo y la negociación dan siempre resultados cuando se abordan desde la responsabilidad y la colaboración con todos los agentes educativos", ha señalado.

Sobre la jubilación parcial, Ortí ha afirmado: "Cumplimos con una reivindicación largamente demandada por el sector que reconoce la trayectoria profesional de nuestros docentes y facilita el relevo generacional en las aulas, aportando estabilidad a las plantillas y oportunidades para nuevos profesionales".

Para Ortí, las nuevas medidas en educación especial y FP, "permiten reforzar la calidad de la atención educativa, mejorar la organización de los centros y acompañar la transformación que está viviendo la Formación Profesional, una enseñanza estratégica para el desarrollo económico y social de la Comunitat Valenciana".

Preguntada por si espera también llegar a acuerdos con los sindicatos de la enseñanza pública, la titular de Educación ha manifestado que siguen negociando y realizando mesa sectoriales para que el inicio de curso se lleve a cabo "con la mayor normalidad posible".

Asimismo, ha recalcado que las adjudicaciones se realizado ya en julio y, de este modo, "los centros ya saben cuál va a ser la plantilla para desarrollar el curso y poder organizarse con normalidad".

Por parte de FSIE-CV, su secretario autonómico, Vicente Cabanes, ha reivindicado que su trabajo "no termina aquí". "Seguiremos exigiendo el cumplimiento de los compromisos adquiridos y avanzando en aquellas mejoras que todavía esperan una respuesta por parte de la Administración", entre ellos la modificación de la orden de pago delegado, ha aseverado.

En representación de CCOO-PV, Javier García ha explicado que están "satisfechos" pero que, sin embargo "es un anticipo a lo que realmente estamos esperando, que es una negociación completa de plantillas". "Ha faltado negociar plantillas completas, no un avance de una serie limitada de horas para mejorar la situación", ha lamentado

Por parte de la Federación de Enseñanza de USOCV, Eva María Cubells ha adelantado que Conselleria ya les ha presentado otro calendario de nagociaciones para el próximo curso, en el que, ha recalcado, que han planteando sus propuestas, "tenemos que seguir trabajando en la orden de pago delegado, en la inclusión del PAS, en la etapa de 0 a 3 años, y en muchos temas más a que tratar". "Esperamos que cara al curso que viene no se alargue tanto en el plazo", ha indicado.