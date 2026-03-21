Educación pone en marcha la Unidad Específica de Orientación ante el crimen de Torrevieja

Archivo - La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí - GVA - Archivo

ALICANTE, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación ha puesto en marcha la Unidad Específica de Orientación (UEO). El lunes a primera hora, el Inspector de la zona acudirá al CEIP Nuestra Señora del Rosario para activar el protocolo para situaciones de violencia como la producida en Torrevieja, donde un padre presuntamente ha asesinado a su hija, una menor de tres años.

Los orientadores de la UEO analizarán la situación y se pondrán a disposición de las familias y profesionales del CEIP Nuestra Señora del Rosario para el apoyo psicológico necesario ante el suceso, han informado fuentes de la Conselleria.

En concreto, las UEO son equipos interprofesionales de apoyo en los centros educativos para el asesoramiento y la intervención directa en los casos que requieren un nivel de especialización mayor. Se especializan en los ámbitos como convivencia y conducta, igualdad y diversidad, trastornos del espectro autista, discapacidades sensoriales: auditivas y visuales, discapacidad motriz, discapacidad intelectual, altas capacidades intelectuales, dificultades específicas de aprendizaje y trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

También ofrecen asesoramiento, intervención y recursos, complementando las intervenciones que, desde la proximidad, realizan los equipos de orientación educativa y los departamentos de orientación educativa y profesional.

Así las cosas, la Guardia Civil está investigando el asesinato de una menor de tres años supuestamente a manos de su padre, un hombre de alrededor de unos 40, en Torrevieja (Alicante), en un caso en que la Delegación del Gobierno contra la violencia de género está recabando datos por si se trata de un caso de presunta violencia vicaria.

Fuentes cercanas a la investigación han confirmado a Europa Press la localización de dos cuerpos: el de la menor de tres años y el de su progenitor, en casa de este. Los hechos se han producido durante esta noche, detallan las mismas fuentes.