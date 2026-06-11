Educación y sindicatos inician un nuevo "capítulo" en la negociación con mesas sectoriales: "Es el inicio, no el final"

Mesa de negociación. - GVA

VALÈNCIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y los sindicatos entran en una nueva fase justo cuando se cumple un mes de la huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana. Este jueves se ha desarrollado una reunión que ha acabado con la firma de dos acuerdos parciales --el de burocracia suscrito por STEPV, CSIF, CCOO y UGT-- y valenciano --solo por CSIF--, que se unen al de retribuciones rubricado el 25 de mayo por ANPE y CSIF. A partir de ahora, las conversaciones se reconducen hacia mesas sectoriales.

Así se ha decidido tras un encuentro que se ha alargado durante toda la mañana y que, según la consellera de Educación, Carmen Ortí, ha supuesto "un día importante para la profesorado y para toda la comunidad educativa". "Han sido semanas muy exigentes para las familias y alumnado, lo sabemos, pero especialmente para los docentes, que han continuado dando todo en las aulas mientras negociaban, y para una administración que tenía claro el objetivo de llegar a acuerdos reales, con cifras reales y con calendarios realistas", ha defendido en declaraciones a los medios al término de la sesión.

Para la titular de Educación, el acuerdo de burocracia es "parcial, pero es un paso concreto y importante". Ha abundado en que este pacto "puede parecer insignificante, pero importa mucho, porque no es una promesa, es documentación que se ha tramitado, es un papel firmado con medidas concretas que comienzan a cambiar las condiciones reales del trabajo docente y también los equipos directivos".

Para la consellera, "esto es el inicio, no es el final" y se ha referido también al acuerdo de subida salarial de 200 euros hasta 2028 y otras mejoras". Y ahora, ha apostillado, "continúa la negociación, mesa a mesa, bloque a bloque" con un calendario que se definirá con los directores generales y que se prevé iniciar la próxima semana.

Preguntada por la reapertura de cuestiones como la subida salarial, Ortí ha insistido en que no se va a abrir "porque ya hay un compromiso firmado con dos sindicatos y hay algunas condiciones cerradas", al tiempo que ha recalcado que hay mejoras en las que es "difícil" avanzar más, como la reducción de ratios, donde la administración valenciana ya ha superado la propuesta del Ministerio que, además, no se va a aplicar por el bloqueo en el Congreso, apuntan desde la administración autonómica.

"Vamos a seguir negociando, no se cierra la puerta nada, como se ha hecho siempre, se podrá poner encima de la mesa todo lo que los participantes deseen hablar, pero evidentemente también hay cuestiones de funcionamiento ordinario de esta Conselleria que tenemos que preparar el curso que viene", ha expuesto Ortí.

"ESTA CONSELLERIA NO SE SIENTE AMENAZADA"

Preguntada por si siente "miedo" ante la advertencia sindical de que la huelga solo está suspendida temporalmente y se podría reactivar el próximo curso, ha señalado que "las cuestiones que están por venir siempre producen cierta inquietud, pero lo que está claro es que esta conselleria no se siente amenazada por ninguna convocatoria de huelga".

"Cuando hay dificultades, lo que hace es poner a todos los equipos a trabajar para solventarlas y así ha quedado demostrado con la protección que se hizo al alumnado de segundo de Bachillerato, que ha desarrollado las PAU con total normalidad. Creo que ha quedado sobradamente demostrado que tenemos equipo, que estamos organizados, que sabemos lo que tenemos que hacer cuando hay dificultades y lo haremos en el caso de que tenemos que hacerlo", ha zanjado.

Precisamente, el coordinador de Acción Sindical de STEPV, Marc Candela, ha recordado que la huelga se puede "reactivar cuando sea necesario". Ahora, la Conselleria "se ha comprometido a convocar mesas sectoriales para continuar avanzando en los temas en lo que no hemos llegado a un acuerdo y ya veremos cómo evoluciona. El profesorado no avala el acuerdo global ni la inmensa mayoría de los parciales y la movilización continuará hasta que consigamos las mejoras que merece el sistema educativo", ha insistido.

Ha agregado que las organizaciones sindicales decidirán los actos reivindicativos que se puedan llevar a cabo y ha reivindicado que el colectivo docente sale de este proceso "con mucha fuerza para continuar".

Desde CCOO, la secretaria general de Enseñanza, Xelo Valls, ha puesto en valor que la huelga "ha servido para cambiar los planteamientos del inicio de la negociación, que ha llegado hoy con la firma, tras escuchar al profesorado, de un acuerdo sobre reducción de burocracia y con un rechazo claro al resto de puntos".

"EMPATÍA Y SIMPATÍA DE TODA LA CIUDADANÍA"

"Para nosotros es importantísima esta movilización, que ha dicho a la conselleria que 'aquí estamos y que los recortes no van a poder ser posibles. Además, se ha conseguido la empatía y simpatía de toda la ciudadanía, ya que la valoración de la escuela pública y de sus trabajadores es muy positiva. Seguimos en la lucha", ha rematado.

La responsable de Enseñanza de UGT PV, Maite Tarazona, ha coincidido en que "gracias a la huelga el documento de hoy no tenía nada que ver con los primeros, aunque aún no hemos llegado a lo que necesitábamos, esperamos poder mejorarlo y no vamos a parar hasta llegar al punto que queremos". Ha precisado que el "peor punto con diferencia" es el referente al valenciano, donde "ha sido imposible un entendimiento y esperemos que recapaciten".

Esta portavoz, ha recalcado que "el alumnado siempre ha tenido en todo momento la atención de sus profesores porque el hecho de estar de huelga no quiere decir que se haya descuidado el sistema educativo".

El presidente autonómico de ANPE, Lauren Bárcena, cree que "hoy se ha cerrado un capítulo de 21 mesas sobre un acuerdo que incluía ocho bloques" de los que esta entidad solo ha suscrito el de retribuciones porque piensa que en el resto todavía caben mejoras. Con voluntad de trabajar, ha proseguido, acudirán a las mesas sectoriales "para conseguir estos logros".

Finalmente, el presidente autonómico de CSIF Educación Comunidad Valenciana, José Seco, ha manifestado que "ha terminado un proceso de negociación con la Conselleria" en el que este sindicato "ha hecho un equilibrio entre la movilización y la presión de en la calle junto a la negociación en la mesa, razón por la cual desconvocó la huelga".

Se ha mostrado "satisfecho", aunque ha reconocido que le hubiera gustado llegar a más acuerdos. "Pero como va a haber diferentes mesas sectoriales, nuestras reivindicaciones siguen en pie y vamos a pelear reunión a reunión", ha dicho.