Educación y sindicatos siguen negociando este miércoles sin pacto en ratios y con el acuerdo en burocracia "encarrilado"

Mesa de negociación entre sindicatos y Conselleria. ARCHIVO. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y los sindicatos seguirán negociando este miércoles, a partir de las nueve y media de la mañana, para intentar llegar a pactos que permitan desconvocar la huelga indefinida. Así se ha decidido en la reunión de esta tarde, de más de cinco horas de duración, donde no ha habido entendimiento sobre bajada de ratios, pero sí se ha dejado "encarrilada" una hoja de ruta para reducir la burocracia.

Durante la jornada de hoy, ha vuelto a quedar de manifiesto la ruptura de la unanimidad sindical, puesto que STEPV, CCOO y UGT rechazan firmar "microacuerdos" sin someter las propuestas a la consulta del profesorado. Este desacuerdo entre las organizaciones ya se reveló ayer al firmar solo CSIF y ANPE el acuerdo en materia salarial, mientras que el resto de entidades no lo hicieron.

Precisamente, la reunión ha comenzado con tensión, cuando el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha aclarado que la cláusula de revisión salarial se aplicará a todo el complemento autonómico y no solo a los 50 euros de subida de 2028. STEPV, CCOO y UGT aseguran que esto no es lo que se les planteó antes de salir de la mesa y, por ello, han achacado "mala fe negociadora", algo que, según ha recordado el coordinador de Acción Sindical de STEPV, Marc Candela, es delito. Además, han reclamado que se les facilite el acta de la sesión, pero en este momento no la han recibido.

Posteriormente, la reunión de esta tarde se ha centrado en los temas de el número de alumnos por aula y la burocracia. Sobre las ratios, STEPV, CCOO y UGT ven el documento planteado por Educación "bastante insuficiente" e, incluso, retrocede "respecto a lo que dijo la consellera en un primer momento sobre que estaban dispuestos a asumir las ratios que están en ese proyecto de ley estatal --22 en primaria y 25 en secundaria--, ya que "no han llegado ni a eso con el argumento de que no estamos bien financiados", ha relatado Candela.

"No hemos llegado a un acuerdo y nos han dicho que mañana presentarán un documento en el que no bajaran, pero sí que mejorarán otras cuestiones respecto a concreciones en otras etapas o ámbitos", ha agregado.

En cuanto a la burocracia, este portavoz ha considerado que "sí hay un documento muy completo que recoge muchas de nuestras propuestas, y parece que va la cosa bien encarrilada". "El problema --ha matizado-- es que nos piden que firmemos ya en la misma línea del tema retributivo. Nosotros queremos un documento global con las propuestas, no segmentar cada punto en un microacuerdos. Queremos negociar todo y someterlo a consulta. No firmaremos nada que no consultemos con el profesorado", ha aseverado.

LA CONSULTA, "ESENCIAL"

En esta idea ha abundado la secretaria general de Educación de CCOO PV, Xelo Valls, quien ha enfatizado que "una cosa es trabajar y avanzar punto a punto y otra firmas parciales". "Nosotros queremos consultar al profesorado; lo diremos donde haga falta: la consulta en la situación en la que estamos viviendo es esencial"

Igualmente, la responsable de Ensenyament del sindicato UGT PV, Maite Tarazona, ha reconocido que el documento sobre la carga burocrática "pinta muy bien, pero nos hemos comprometido a hacer una consulta". "Si sale el punto será perfecto porque nosotros hemos venido a negociar. No cerramos puertas y nos podemos adherir después cuando esté la consulta hecha", ha resuelto.

El presidente de Educación de CSIF CV, José Seco, ha recalcado este acuerdo de todos los sindicatos en torno a un plan para reducir la burocracia y que "los docentes no sean administrativos de lujo". La central sindical va a consultar esta noche su lo suscribe a su comité ejecutivo, ya que "la ciudadanía necesita que desatasquemos la situación, que está perjudicando a todos".

Seco --que ha aseverado que su sindicato entendió "desde el principio" el "enfoque" de la cláusula de revisión salarial-- ha asegurado que se les ha expulsado del grupo de Whatsapp que tenían las cuatro organizaciones convocantes de la huelga y ha trasladado que mañana no acudirán a la manifestación convocada en València.

"¿SOSTENIBLE Y ÉTICO?"

Sobre si se plantean desconvocar el paro, ha dicho que "lo está valorando el sindicato". Y ha observado: "Si estamos en una senda de negociación y de llegar acuerdos, habrá que ver si es sostenible la huelga y si es ético por parte de CSIF mantener esta situación tan gravosa para los docentes".

Por último, Paloma Martínez, vicepresidenta de ANPE, ha recordado que esta organización dio "apoyo e impulso" a la huelga "y en estos momentos lo que vamos a hacer es ir viendo lo que va sucediendo, por supuesto, respetando la decisión individual de cada persona".

En cualquier caso, ha recalcado que ANPE "siempre apuesta por la negociación". A su parecer, el proceso se está negociando "fragmentado y cada uno d e los puntos tiene su dinámica".

"Nosotros proponemos, cuando no estamos de acuerdo lo decimos y cuando pensamos que hay algo beneficioso para los docentes, por supuesto que entonces eso sí que lo aceptamos. No tenemos el no por respuesta primera. Si es una negativa está muy reflexionada y siempre teniendo en cuenta el interés del profesorado", ha sentenciado.