Emergencias actualiza la web del 112 y la app GVA 112 Avisos con nuevas funcionalidades para facilitar el acceso masivo

Emergencias actualiza la web del 1·1·2 y la aplicación GVA 112 Avisos con nuevas funcionalidades para facilitar el acceso masivo - GVA

VALÈNCIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias, dependiente de la Conselleria de Emergencias e Interior, ha actualizado las funcionalidades de la página web del 1·1·2 Comunitat Valenciana y la aplicación para móviles GVA 112 Avisos, que permite recibir notificaciones personalizadas de los avisos de emergencias vigentes en la Comunitat Valenciana, para mejorar la capacidad de respuesta y la experiencia de acceso a la información en situaciones de alta demanda.

Gracias a las actualizaciones, se puede ya acceder a nuevas funcionalidades destinadas a facilitar la consulta y comprensión de la información por parte de la ciudadanía, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Tanto en el caso de la página web como en la app, al acceder a los apartados de 'Emergencias' y 'Avisos Meteorológicos", la persona usuaria dispone de la información agrupada por tipos de fenómenos, permitiendo una navegación más clara y una identificación más rápida de cada situación.

Asimismo, en el apartado de 'Emergencias' se ha implementado una nueva visualización basada en el nivel de la alerta, con el fin de ofrecer una presentación más clara y comprensible de los distintos escenarios y su grado de relevancia.

Debido a los cambios introducidos, es necesario que los usuarios y usuarias de la app que ya tengan descargada la aplicación actualicen en sus móviles la última versión disponible lo antes posible. Las nuevas funcionalidades y mejoras implementadas no son compatibles con versiones anteriores, por lo que mantener una versión desactualizada podría afectar al correcto funcionamiento y acceso a la información.

La app GVA 112 Avisos fue creada por el equipo de Desarrollo Corporativo del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat y permite a sus usuarios personalizar en su teléfono móvil las notificaciones sobre alertas, avisos meteorológicos, emergencias y riesgo de incendios forestales que se activen en tiempo real.

Su descarga es gratuita y diseñada para ocupar el mínimo espacio en la memoria del móvil y permite al usuario realizar filtrados de notificaciones en función de la ubicación de su teléfono y así como consultar recomendaciones ante posibles emergencias sin necesidad de conexión a internet.

La aplicación está disponible en el sistema Android y IOS y es la única plataforma oficial que contiene actualizadas emergencias, avisos meteorológicos y nivel de riesgo de incendios forestales. Actualmente, ya ha sido descargada en un total de 156.000 móviles Android y en 37.100 teléfonos con sistema iOS.