Emergencias decreta el fin de la situación 0 por riesgo de nevadas en el interior de Castellón y el Rincón de Ademuz

VALÈNCIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias '112 CV' ha establecido este jueves el fin de la situación 0 del procedimiento de actuación ante el riesgo de nevadas en el interior de la provincia de Castellón y en el Rincón de Ademuz, en Valencia.

Esta decisión afecta en la provincia de Castellón a las comarcas de Els Ports, Alt Maestrat, Baix Maestrat, Alto Palancia, Alto Mijares y l'Alcalaten, mientras que en Valencia al Rincón de Ademuz.

Asimismo, Emergencias ha actualizado también la alerta por fenómenos meteorológicos y ha establecido alerta por vientos nivel amarillo en el interior y litoral norte de Castellón y las provincias de Alicante y Valencia, y alerta por fenómenos costeros en toda la costa de Alicante.

Por otro lado, los bomberos de la Diputación de Alicante siguen trabajando en las incidencias producidas este miércoles por el viento y los Bomberos del Ayuntamiento de Alicante en cuatro servicios por retirada de objetos de la vía pública y riesgo de desprendimientos.

Los registros más representativos del episodio de viento de ayer en la provincia, según datos de Avamet, son: 150 km/hora en Cocentaina; 90 km/h en Torre de les Maçanes 90; 84 km/h en Benimassot y 79 km/h en Agres.

En la provincia de Valencia, los Bomberos del Consorcio trabajan en incidencias producidas durante el día de ayer, principalmente en retirada de árboles y desprendimiento y los Bomberos del Ayuntamiento

en un servicio por aseguramiento de fachada.

En cuanto a los registros más representativos del episodio de viento destacan los 111 km/h en Ayora; 106 km/h en La Font de la Figuera; 92 km/h en Alginet; 92 km/h en Gandia y 87 km/h en Buñol.