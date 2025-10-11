Emergencias retira la situación 1 del Plan de Inundaciones en Pilar de la Horadada

Archivo - Varios coches circulan por una calle de Valencia en una imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

También rebaja la alerta naranja por lluvias a amarilla en el litoral sur de Alicante

VALÈNCIA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha retirado la situación 1 del Plan Especial de Inundaciones en Pilar de la Horadada (Alicante) por el desbordamiento del canal Tajo-Segura. Igualmente, ha rebajado la alerta naranja por lluvias a amarillo en el litoral sur de la provincia de Alicante.

Así lo ha informado la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, tras la reunión de coordinación ante el episodio de lluvias mantenida en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

Rodríguez ha destacado que a partir de las 20.00 horas de este sábado se esperan tormentas intensas como las que están teniendo lugar en municipios como Carcaixent (Valencia). "Tenemos que estar muy alerta y ser muy precavidos durante esta tarde, la noche y esta madrugada frente a estas tormentas", ha subrayado.

En esta línea, ha precisado que se espera que se produzcan en lugares "puntuales" y ha reiterado que pueden ser "muy intensas" en todas las zonas que están en aviso naranja, que son interior norte y litoral de Castellón; litoral e interior sur de Valencia; y litoral norte de Alicante.

Asimismo, están en aviso amarillo por tormentas en Castellón y Valencia y litoral de Alicante; y por lluvias en el interior de Castellón, interior norte de Valencia.

En cuanto a los incidentes, la secretaria autonómica de Emergencias e Interior ha indicado que el 112, el teléfono de Emergencias de la Comunitat Valenciana, ha registrado desde el 9 de octubre hasta este sábado un total de 309 incidentes en Valencia, 233 en Alicante y 29 en Castellón.

Rodríguez ha instado a "extremar las precauciones" y a tener "máxima vigilancia". "Sobre todo, recordar las principales medidas de autoprotección, como pueden ser intentar no utilizar el vehículo si no es absolutamente necesario y seguir todas las indicaciones que nos van a dar las autoridades", ha señalado, al tiempo que ha recordado que, ante cualquier emergencia, puede llamarse al 112.