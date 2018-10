La empresa familiar celebrará en València su XXI Congreso Nacional con la presencia prevista del Rey, Sánchez y Casado

Publicado 05/10/2018 12:59:38 CET

El 89% de las empresas españolas son familiares y generan 5,58 millones de puestos de trabajo, el 67% del empleo privado

VALÈNCIA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa familiar celebrará en València su XXI Congreso Nacional del 28 al 30 de octubre, un encuentro organizado por el Instituto de Empresa Familiar (IEF) con la colaboración de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y patrocinado por Banco Santander y KPMG, que espera "batir récords" de asistencia y reunir a más de 600 empresarios.

El programa prevé la intervención de Su Majestad el Rey, Felipe VI, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición Pablo Casado (PP), así como relevantes ponentes nacionales e internacionales.

Bajo el lema 'Comprometidos con el futuro', la cita estará centrada este año en el "punto de vista del empresario", con el objetivo de reivindicar la aportación de las empresas familiares al desarrollo del país, su contribución a la construcción del estado del bienestar y el papel fundamental que han jugado durante la crisis y en la recuperación.

Así lo han avanzado este viernes el director del IEF, Juan Corona, en rueda de prensa junto al presidente de AVE, Vicente Boluda, y su secretario general, Diego Lorente.

El Congreso de la Empresa Familiar recala por segunda vez en su historia en la capital valenciana --la primera fue en 2006--, "todo un honor", ha subrayado Boluda, al tiempo que ha resaltado que en la Comunitat, el 91% de las empresas son familiares y generan el 80% del empleo. Estas cifras se sitúan por encima de la media del conjunto nacional, donde las representan el 89% del total, generan el 67% del empleo privado (6,58 millones de puestos de trabajo) y aportan el 57% del PIB.

"ESTABILIDAD" PARA CRECER

Los retos a los que se enfrenta la empresa familiar son "la profesionalización, la competitividad y el relevo generacional que asegure el buen liderazgo y gobierno de las empresas", ha apuntado Boluda.

Para ello, hace falta un "marco legal estable". "Los cambios continuos de normativa son malos para las empresas", ha advertido el director del IEF. En este sentido, Corona ha argumentado que la empresa familiar requiere una "visión estratégica a largo plazo" y necesita tener "claro el terreno de juego".

"La estabilidad es extremadamente importante", así como "generar incentivos al crecimiento" para que las empresas españolas ganen tamaño, ya que muchas se resisten a crecer pero "si encontramos la tecla, España tiene un potencial de crecimiento muy elevado", ha asegurado.

Por este motivo ha reclamado a los partidos políticos españoles que se dejen de "peleas", alcancen "acuerdos" e incluso Pactos de Estado en cuestiones clave como la educación o las pensiones "por el bien del país".

De la crisis, ha continuado, se ha extraído algunas enseñanzas. Antes las empresas españolas tenían un "exceso de endeudamiento", pero ahora han aprendido a "contar con un colchón" y "su grado de endeudamiento se ha reducido", ha celebrado Corona.

Sin embargo, en el tema del tamaño hay reticencias a crecer y se necesitan "incentivos". Aun así, ha querido desmentir la creencia de que las empresas familiares no emprenden. "No es así, solo podemos crecer si tenemos un carácter fuertemente emprendedor".

"UNA LEVE DESACELERACIÓN NO ES PREOCUPANTE"

El director de la IEF ha comentado que aunque constata una "ligera desaceleración" en el crecimiento económico, "no es preocupante", dado que desde 2008 la economía española no ha dejado de crecer y resulta "lógico" que ahora requiera una "pausa". "Si es leve la desaceleración no es preocupante", ha insistido.

No obstante, ha admitido que "vuelve una época complicada, con una lucha geopolítica por el poder peor que la guerra fría" en el ámbito internacional, con EEUU, Rusia y China como actores principales ante una "falta de respuesta" de la Unión Europea frente a los nuevos desafíos. Y mientras, en España, la falta de mayorías parlamentarias hace más necesario que los partidos políticos alcancen "acuerdos" para que no puedan aplicar medidas en favor del crecimiento económico.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

La bienvenida a los asistentes del XXI Congreso Nacional de la Empresa Familiar será el domingo 28 de octubre en el Veles e Vents. Está previsto que asista el alcalde de Valencia, Joan Ribó (pendiente de confirmación definitiva) y el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda.

La primera jornada del Congreso comenzará en la mañana del lunes 29 de octubre, en el Palacio de Congresos de València, con la conferencia 'España en el ranking mundial de competitividad', a cargo del director del World Competitiveness Center de IMD Lausanne, Arturo Bris.

A continuación tendrá lugar la inauguración oficial, bajo la presidencia de Su Majestad el Rey (pendiente de confirmación definitiva). Está previsto que intervengan el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y el presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Francisco J. Riberas.

La jornada continuará con la conferencia del presidente de Mercadona, Juan Roig, titulada 'Orgullo de ser empresario' y el profesor Raj Sisodia, co-fundador de Conscious Capitalism, cerrará la mañana con su disertación sobre 'Capitalismo Consciente' o "cómo crear un mundo en el que todos importan y todos ganan", donde "el capitalismo tiene rostro humano y las personas importan".

La jornada vespertina comenzará con la representación de 'Hits, lo mejor de Tricicle', a la que seguirá la mesa redonda 'El papel clave de la Empresa Familiar durante la crisis y la recuperación', en la que intervendrán Simón Pedro Barceló, co-presidente de Barceló Corporación Empresarial; Marc Puig, presidente de Puig; y José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, moderados por Hilario Albarracín, presidente de KPMG en España.

El martes 30 de octubre, el director general del IEF, Juan Corona, abrirá con la ponencia 'Empresa Familiar: El valor del compromiso', que desgranará las cifras en las que se puede cuantificar la aportación de la empresa familiar a la sociedad.

A continuación, intervendrá el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Tras él, una mesa redonda titulada 'El reto de despertar el espíritu empresarial en la escuela', con César Pontvianne, presidente de Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL); Alberto Zoilo Álvarez, presidente de la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM); y Vicente Boluda, presidente de AVE. La moderación correrá a cargo de Juan Corona.

Le seguirá la mesa redonda 'Emprender desde la Empresa Familiar', en la que intervendrán Gloria Fluxá, vicepresidenta ejecutiva de Grupo Iberostar; Yolanda Tomás, consejera delegada de Istobal; y Mireia Torres, directora de Innovación y Conocimiento de Miguel Torres, moderadas por Manuel Iturbe, director de Banca de Empresas en Santander España.

La clausura del XXI Congreso Nacional de la Empresa Familiar contará con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado del presidente del IEF, Francisco J. Riberas.