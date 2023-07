Empresarios de turismo, hostelería y ocio piden medidas a Barcala para "paliar los perjuicios" de las obras

ALICANTE, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Empresarios de los sectores del turismo, la hostelería y el ocio han reclamado una reunión con el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y han pedido al primer edil medidas para "paliar los perjuicios" de las obras que se están desarrollando en el centro y en la fachada litoral de la ciudad.

Representantes de las empresas relacionadas con el turismo se han reunido este miércoles con motivo de las obras que se están llevando a cabo en la ciudad, que han provocado diversos cortes de tráfico, para tratar las "molestias y problemas ocasionados", según ha indicado la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA) en un comunicado.

Todos ellos han acordado de forma unánime solicitar una reunión con el alcalde Barcala para "aportar soluciones, alternativas y ofrecer unas medidas que podrán paliar los perjuicios que ocasionan las obras, puesto que van a durar varios meses y se hacen en temporada alta".

Asimismo, han reclamado que, para futuras actuaciones que afecten al sector, se les informe "con suficiente antelación para prevenir actuaciones de este tipo".

Los representantes del turismo, hostelería y ocio han apuntado que las obras son "mejoras" para la cuidad, pero han añadido que "no hace falta hacerlas todas al mismo tiempo ni en temporada alta". Por ello, han decidido crear un formulario para poder evaluar "todos los daños reales directos y secundarios". No obstante, han insistido en que "nadie se opone a las obras que hay que realizar", pero han abogado por tomar "las medidas necesarias para que no afecten".

En concreto, en la reunión ha participado Javier Galdeano, de la Asociación de Locales de Ocio y Restauración de Alicante (Alroa); Gabi Córdoba, de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA); José Luis Garcíafilia, de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante (Apeha); Dani Elman, de la Asociación de Bloques y Apartamentos Turísticos de Alicante (Abatur); Jose Mª Sanz Canales, de la Asociación de Comercio de Calderón de la Barca; Vicente Armengol, del Colectivo de Comerciantes; Francesco Balbi y Roberto Martínez, de la Asociación de Cruceros, Cámara Alicante como vocal del consejo local de comercio, y Luis Castillo como presidente de APHA.