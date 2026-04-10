Entidades de artes escénicas advierten del "daño" al sector por el "recorte presupuestario" a la Mostra d'Alcoi

Las artes escénicas advierten de las graves consecuencias que sufre el sector cultural por los recortes en eventos - COMUNICACIÓN ARTS ESCÈNIQUES

VALÈNCIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de once asociaciones profesionales de las artes escénicas de la Comunitat Valenciana han criticado "el recorte presupuestario" que el Institut Valencià de Cultura (IVC) a la Fira d'Arts Escèniques Valencianes-Mostra de Teatre d'Alcoi.

Este evento cultural, que se celebra desde 1991 "pone en valor la creación escénica valenciana y se fomenta el intercambio profesional, ya que la Mostra actúa de plataforma tanto para compañías como para creadores, productores, programadores y distribuidores para dar visibilidad a los espectáculos valencianos", subreayan estos colectivos en un comunicado.

Sin embargo, señalan, "a menos de dos meses del inicio de la Mostra, prevista del 1 al 4 de junio, los profesionales lamentan que se haya anunciado un recorte de un 33%, ya que la aportación del Institut Valencià de Cultura (IVC) va a ser de 100.000 euros, lo que suponen 50.000 euros menos respecto a la edición de 2025".

Además, aseguran que esta financiación "viene supeditada a la aprobación de los presupuestos generales de la Generalitat Valenciana, aumentando la incerteza y la preocupación del sector cultural en la celebración de la que sin duda es la principal plataforma de contratación para las artes escénicas valencianas".

Las principales asociaciones del sector creen que la Mostra de Alcoi es "la hermana pobre de los festivales y ferias que impulsa el IVC, ya que en otros eventos como Sagunt a Escena se invirtieron el año pasado alrededor de 600.000 euros y en Dansa València unos 400.000 euros".

De momento, "este anunciado recorte ha provocado que la Mostra cuente con un día menos de programación, con las importantes consecuencias que provocarán a compañías, empresas, instituciones y profesionales", lamentan.

Al "impacto negativo" del recorte sobre las contrataciones de compañías valencianas por parte de los programadores, hay que sumarle el parón en el que se encuentra el Circuit Cultural Valencia, debido al caos administrativo en el que se encuentra el instituto dirigido por Álvaro López-Jamar, lo que agrava la situación "crítica" que, a su juicio, sufre el sector de las artes escénicas valencianas.

"MAYOR RETORNO ECONÓMICO"

Los profesionales aseveran que la Mostra d'Alcoi es "el evento que mayor retorno económico produce en las artes escénicas valencianas, cuyo volumen de negocio en el año 2023 fue de dos millones de euros en contrataciones". "Una clara apuesta por su financiación la pondría a la altura del resto de ferias y festivales de España, que sí cuentan con un mayor presupuesto", apostillan.

Estas once asociaciones del sector advierten del "daño que puede producir este recorte presupuestario". "Esta unanimidad de las asociaciones profesionales alerta del importante riesgo al que se exponen los escenarios si no se mantiene un compromiso claro y contundente por parte del IVC a la Mostra de Alcoi", insisten.

A esta reivindicación pública se han unido AAPV (actores y actrices profesionales valencianos), FETI (Federación de Espacios Teatrales Independientes), ADVAEM (asociación valenciana de distribuidoras y distribuidores profesionales de artes escénicas y música), AVED (Asociación Valenciana de Empresas de Danza), APDCV (Asociación de Profesional de la Danza de la Comunidad Valenciana) y APCCV (Asociación de Profesionales del Circo de la Comunidad Valenciana).

Completan el listado AVETID (asociación de salas y empresas productoras de teatro y circo), Comitè Escèniques (compañías y creadores de Castellón, Valencia y Alicante), Gestió Cultura (asociación valenciana de gestores culturales), AVEET (asociación de escritores y escritoras teatrales) y PROART (Profesionales de las Artes Escénicas de las comarcas de Castellón.