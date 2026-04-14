Estabilizan un incendio forestal declarado en la sierra de Orihuela (Alicante)

Archivo - Vehículo del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Alicante han dado por estabilizado un incendio forestal declarado anoche en la sierra de Orihuela, en la zona cruz de la Muela, al comienzo de la subida, según ha informado este cuerpo de seguridad.

En concreto, el fuego se originó al lado de la urbanización Montepinar, en una zona de difícil acceso, y se ha dado por estabilizado a las 4 horas.

En el operativo para sofocar el fuego han participado dos Unidades de Mando de Jefatura (UMJ); una Bomba Urbana Pesada (BNP); una Bomba Forestal Pesada (BFP); una Bomba Rural Pesada (BRP); un Furgón de Transporte de Personal (FTP); un oficial; un suboficial; un sargento; dos cabos; ocho bomberos de los parques de Orihuela y Almoradí y dos Unidades de Bomberos Forestales (UBF).