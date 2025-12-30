Estrellas de Buena Vista y Más llevan este domingo los ritmos cubanos al Roig Arena

Estrellas de Buena Vista y Más traen los ritmos cubanos al Roig Arena este domingo 4 de enero - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Estrellas de Buena Vista y Más llevan este domingo los ritmos cubanos al Auditorio Roig Arena, donde el grupo interpretará los temas de su álbum más reciente, 'Live in Havana'. El proyecto surgió en 2021 con la misión de preservar el patrimonio de Buena Vista Social Club, formación de renombre mundial.

Bajo la dirección musical de Pancho Amat, el nuevo grupo está conformado por miembros de la formación original, así como por nuevas generaciones de músicos que aspiran a llevar sus raíces cubanas por todo el mundo. "Hablar de Estrellas de Buena Vista y Más es hablar de son cubano, bolero, guajira y canción popular, de melodías que cruzaron océanos y generaciones, de una forma de tocar y de cantar donde cada nota cuenta una historia y cada ritmo invita a quedarse un poco más", señala el auditorio en un comunicado.

Sobre el escenario reviven leyendas como Compay Segundo, Ibrahim Ferrer, Rubén González, Omara Portuondo y "tantos otros músicos cubanos que llevaron la identidad de la isla a los grandes teatros del mundo sin perder nunca su raíz". "La música es una puerta a la cultura cubana, a su historia, a su manera de ver la vida", asegura Pancho Amat. Se trata del primer concierto que acogerá el Roig Arena en 2026.