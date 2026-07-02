Un exedil del PP de Alicante revela que la exconcejala imputada por Les Naus le dijo en julio de 2024 que tenía una VPP

VALÈNCIA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Toni Gallego, exconcejal de Hacienda y Patrimonio con el PP en el Ayuntamiento de Alicante, ha afirmado este jueves que la exedil 'popular' Rocío Gómez --dimitida en enero de 2026 tras conocerse que era adjudicataria de una vivienda de protección pública (VPP) del residencial Les Naus, en Playa de San Juan sobre suelo que era municipal, e investigada en la causa judicial sobre presuntas irregularidades al respecto-- le dijo en el pleno municipal de julio de 2024 que "ella tenía una casa ahí".

Según ha revelado Gallego ante la comisión de investigación sobre las VPP en Les Corts, creada a raíz de la polémica de Les Naus, Gómez le pidió "tres o cinco minutos antes" del pleno municipal de julio de 2024 que él respondiera en su lugar a una pregunta oral en la sesión sobre la clasificación de este residencial. En ese momento, Gallego acababa de asumir las competencias de Patrimonio que ostentaba Gómez.

"Justo antes de contestar, en una sala anexa al pleno me pide que, por favor, responda yo y me da un papel con la respuesta preparada. Yo le digo que sin ningún problema y respondo lo que ponía: que cumplía con la legalidad", ha dicho el exconcejal, y después ha añadido: "Sin mediar ninguna pregunta por mi parte, ahí es cuando ella me dice: yo tengo ahí [en Les Naus] una casa; es todo legal, de antes de que entrara en política, pero no quiero que lo mezclen".

A preguntas de PSPV y Compromís por si no le sorprendió la petición de Gómez, ha admitido que no era "habitual" que antes de un pleno se cambiara al concejal que realizaba la respuesta, pero ha reiterado que leyó la respuesta que le facilitó la exedil. Además, ha negado que comentara esto con Barcala y ha matizado después que Gómez le dijo que tenía uno de los pisos "sin media pregunta" por su parte y, según él, no hablaron más de este tema.

Gallego --concejal de Hacienda y Deportes desde junio de 2023, también de Patrimonio en 2024 hasta su dimisión en 2025-- ha afirmado que no asumió Patrimonio por el hecho de que Gómez fuera adjudicataria de Les Naus, sino que se debió a una reestructuración interna. "No hay una motivación especial que me transmitan a posteriori, no sé si tendrá que ver o no", ha esgrimido.

NO RECUERDA REUNIONES CON LA COOPERATIVA

Durante toda su comparecencia, ha insistido en que no tenía conocimiento de este caso hasta que se publicó, sino que solo sabía que la promoción estaba en ejecución, al tiempo que ha negado recordar que haya mantenido reuniones con la gestora de la cooperativa de Les Naus, la empresa Fraorgi. También ha hecho hincapié en que no se le informó de nada ni firmó nada en los 11 meses que estuvo en Patrimonio relacionado con esta promoción.

A preguntas del PP, Gallego ha negado haber tratado con el promotor de Les Naus y ha asegurado que no recuerda haber participado en reuniones de coordinación sobre este expediente, como tampoco haber recibido indicaciones de incidencias desde alcaldía o de jefes de gabinete. "No llegó absolutamente nada, que yo recuerde. Por mi parte, no hubo ningún cambio", ha abundado.

Sí ha reconocido que considera que hubo "fallos en el control" en esta promoción, "sobre todo al principio" y también cuando saltó a la opinión pública. Sobre si cree que faltan dimisiones, ha señalado que Gómez dimitió y que no sabe si debe hacerlo alguien más.

El exconcejal del PP, que ha intervenido en la primera sesión de comparecencias de esta comisión, dimitió de su cargo en junio de 2025, después de que Vox pidiera su cese como condición para apoyar a los 'populares' en la aprobación de un plan económico-financiero en el consistorio, si bien es cierto que la oposición municipal en conjunto también lo reclamó.

BARCALA SOSTUVO QUE NO LO SABÍA

Las declaraciones de Gallego llegan después de que el alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), se remitiera este lunes al pleno extraordinario del 5 de febrero de este 2026, monográfico sobre Les Naus, en el que afirmó que no sabía que Gómez tenía una VPP en el residencial y que tuvo conocimiento de la polémica el 27 de enero. En esa sesión, de hace unos meses, pidió "disculpas" por el caso, que calificó de "escándalo".

"Yo no sabía que la señora Rocío Gómez se había adjudicado una vivienda en Les Naus. No lo sabía, ¿vale? Yo esa información, tanto la que afecta a la señora Rocío Gómez como la que afecta al resto de los implicados, la he conocido a raíz de la relación y del informe inicial que prepara la Concejalía de Patrimonio", afirmó el primer edil en febrero.

El equipo de gobierno trasladó en febrero que el Servicio de Patrimonio, para cerrar el expediente de enajenación de la parcela municipal sobre la que se levantaron las VPP, recibió "certificación por parte de la cooperativa adjudicataria, o en su caso de la promotora, para verificar que la urbanización" se hizo "con los criterios de vivienda de promoción pública" y que los pisos se adjudicaron "efectivamente".

También que, "al recibir información sobre las adjudicaciones", la jefa del Servicio de Patrimonio se personó "el 15 de enero" en el despacho de la actual concejala de Patrimonio, Nayma Beldjilali, y advirtió "de posibles incompatibilidades de personal del Ayuntamiento respecto a la adjudicación de viviendas de la cooperativa Les Naus".

Ante ello, según indicaron, la edil de Patrimonio le pidió que hiciera "un informe" donde detallara "esas posibles irregularidades". El consistorio apuntó que ese dictamen solicitado por la concejala fue enviado el martes 27 de enero al secretario general del Ayuntamiento, "que lo puso en conocimiento del alcalde con un mensaje al que accedió a las 11.46 horas", y agregaron que "al día siguiente, miércoles 28, a las 13.00 horas, solicitó al secretario que abriese un expediente de averiguación de hechos".

Hasta el momento, en la causa judicial sobre Les Naus han sido citadas a declarar como investigadas 15 personas. Entre ellas, además de Gómez, está investigada la jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, quien dimitió como directora general municipal en el gobierno del alcalde Luis Barcala después de trascender que dos hijos y un sobrino suyos figuraban entre los beneficiarios de inmuebles en Les Naus.

FAURA: "ME SIENTO COMPLETAMENTE ENGAÑADO"

Por su parte, en la última comparecencia de este jueves en la comisión de Les Corts, el arquitecto jefe del departamento técnico de control de obras del Ayuntamiento, Antonio Faura, ha asegurado que se enteró por la prensa que Gómez y el arquitecto municipal Francisco Nieto --otro de los imputados-- eran cooperativistas de Les Naus.

Según ha expuesto, Gómez le pidió a él que se hiciera cargo del seguimiento técnico del contrato que hasta entonces llevaba Nieto, del que ha dicho que no le consta que se reuniera con Fraorgi. También ha negado tener constancia de que Barcala se haya reunido con esta empresa.

Sobre el hecho de que el responsable de la promotora sea propietario de una de las VPP, ha replicado: "Me siento completamente engañado". "En el Ayuntamiento salimos un poco escandalizados por la imagen que podíamos dar, nos sorprendió mucho el alcance que tenía y la exageración en muchos aspectos, porque se cuestionaba nuestro trabajo. Nos sentimos un poco indignados, aparte de engañados", ha dicho.

Respecto a qué cree que falló, Faura ha afirmado que lo desconoce y que no cree que "el problema" sea del Ayuntamiento, sino "de la normativa o de los visados", por lo que ha exigido "cambiar la normativa que permite que se pueda hacer a dedo".

A preguntas del PP, ha asegurado que el Ayuntamiento no conocía el listado de propietarios de Les Naus, una competencia que ha señalado que es autonómica. Por último, ha instado a evitar que un caso similar a este vuelva a repetirse.