La exjefa de gabinete de Pradas indica a la jueza que el día antes de la dana se hablaba de "mensajes masivos"

Archivo - (Foto de ARCHIVO) La exconsellera de Justicia y Emergencias de la Generalitat valenciana Salomé Pradas ofrece declaraciones a los medios a su llegada a declarar, en calidad de investigada ante la Ciudad de la Justicia de Valencia, a 11 de abril - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La exjefa de gabinete de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas ha afirmado a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, que el día anterior a la ríada, el 28 de octubre, ya se hablaba de "mensajes masivos".

La exjefa de gabinete se ha pronunciado así en su declaración, en calidad de testigo, en los juzgados de Catarroja (Valencia), donde se instruye el procedimiento de la dana por el que hay dos investigados: Pradas y su exnúmero dos, Emilio Argüeso.

La testigo ha manifestado que el día 28 de octubre hubo una reunión con todo el equipo de la Conselleria y la primera parte se centró en la previsión meteorológica. "Se habló de la previsión de lluvia, de que se estaba haciendo lo habitual y también se habló de la parte técnica", ha dicho.

De hecho, la testigo ha indicado que ese mismo día, el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, ya hablaba de "mensajes masivos", aunque del Es Alert como tal se habló a las 19 horas del día 29 de octubre, en el Cecopi, ha puntualizado.