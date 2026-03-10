Un experto en acústica aboga por una segunda zona más alejada para los niños en las 'mascletaes'

Imagen de archivo del público de una 'mascletà' de Fallas - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Física Aplicada especializado en Acústica de la Universitat Politècnica de València (UPV) Jesús Alba defiende que "estaría bien" habilitar una "segunda zona para niños" más alejada del disparo de las 'mascletaes' de Fallas en la plaza del Ayuntamiento de València con el objetivo de no perjudicar su salud auditiva. Para el público en general, el experto subraya la importancia de seguir las recomendaciones: "Si vas a ver la 'mascletà', hazlo de una manera responsable", insta.

El catedrático ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que en una 'mascletà' una persona se llega a exponer hasta los 120 decibelios, lo que suele pasar cuando el espectáculo está en la cúspide de la parte final. "Eso a corta distancia es peligroso y puede producir daños en el oído de manera permanente", ha avisado.

Por otra parte, ha advertido que es "cuestión de seguridad" porque "ya se marcan 87 decibelios como un valor peligroso para un trabajador". "87-90 son valores que pueden producir daños permanentes a las personas a largo plazo, por ello, 120 ya es un valor muy alto", ha recordado.

Entre los daños que puede producir, figura "uno clásico como la pérdida de oído" que, en función de la exposición a la que se someta una persona, "puede ser de manera temporal o si es durante mucho tiempo, permanente". "Eso puede pasar a una exposición de 90 decibelios. Si hablamos de 120, pues puede producir un daño irreparable si no se toman precauciones", ha alertado.

Alba diferencia entre el ruido que se oye de la explosión y la onda expansiva que surge de la detonación y "llega e invade" el cuerpo; "lo pone en vibración de alguna manera". "La única solución para que la onda no afecte personalmente es ponerse a una distancia prudencial", aconseja.

"En un adulto, lo más normal es estar a una distancia de 30 metros para que esa onda expansiva ya no afecte tanto al cuerpo", ha indicado. Sin embargo, ha hecho hincapié en los grupos más vulnerables auditivamente como niños o ancianos.

"Hay que pensar que si van niños, la distancia debe ser mayor, entre 50 y 80 metros, porque son más sensibles. Los más pequeños, de entre uno y dos años, deberían llevar protectores". Así, también ha avisado del posible peligro para personas con problemas de salud, como aquellas con problemas de cardiopatía.

En el caso de la ciudadanía en general, el experto señala que podría estar posicionada "perfectamente" a 30 metros y razona que "siempre es más recomendable situarse en zonas con espacio libre alrededor, que no haya ningún edificio pegado porque el sonido rebota y vuelve a lanzar las ondas hacia ti".

RECOMENDACIONES

El catedrático remarca la importancia de tomar una serie de recomendaciones que engloban la distancia de seguridad, los productores o abrir la boca. Así, incide: "Si vas a ver la 'mascletà', hazlo de una manera responsable".

De esta manera, aconseja "abrir la boca para que cuando el sonido entre por la oreja tenga una vía de escape y no se acumule dentro del cuerpo, no resuene", y "en el caso de sensibilidad es recomendable taparse las orejas con tapones básicos".

En cuanto a las medidas que se podrían tomar por parte de la organización, apunta que "se están haciendo bien las cosas" porque se está cumpliendo con la "dinámica de seguridad" que comprende que alrededor de la 'mascletà' haya unos 30 metros de distancia como mínimo y en el caso de decibelios, el máximo suele ser de 120, en muy corto tiempo y al final.

Finalmente, Alba pone de manifiesto que en otras fiestas tradicionales valencianas, como los Moros y Cristianos con el uso de trabucos, los asistentes también se exponen a estos daños: "La persona que oiga los espectáculos debe mantener la misma distancia o estar a una distancia prudencial", concluye.