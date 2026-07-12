Extinguido el incendio forestal de Soneja tras seis días activo

1102468.1.260.149.20260712102046 Vista del el incendio de Soneja, a 6 de julio de 2026 - Carme Ripollés - Europa Press

CASTELLÓ 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado el pasado domingo en Soneja (Castellón) fue extinguido este pasado sábado por la tarde, después de seis días activo.

Según indica el 112 con información del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, este fuego quedó extinguido a las 20.25 horas de la pasada jornada, cinco días después de que el lunes se diera por estabilizado.

El incendio se declaró en la mediodía del pasado domingo y obligó a desalojar a vecinos de localidades colindantes como Azuébar, algunos de ellos realojados en el seminario de Segorbe.

La Generalitat decretó la situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF), que se establece cuando puede afectar gravemente a bienes forestales o afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal.

En la extinción del incendio han participado decenas de medios aéreos y terrestres del Consorcio Provincial de Bomberos, la Generalitat, la Guardia Civil y agentes medioambientales, con el apoyo de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Según las primeras estimaciones de la afectación del incendio, realizada el pasado lunes, ha afectado a más de 183 hectáreas, con un perímetro que rondaba los 8.300 metros cuadrados de superficie compuesta por matorral y pinar. Los trabajos de los servicios de extinción se centraron en evitar cualquier posible conato en las "horas críticas" de estos días por el calor, la humedad y el viento.

El pasado martes, la evolución del incendio de Soneja permitió a los vecinos desalojados regresar a sus viviendas.

Durante los últimos días, representantes institucionales como la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, o el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se desplazaron al puesto de mando avanzado (PMA) para seguir la evolución del fuego.

Para este domingo, el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales es alto (naranja) en el sur de Alicante y el interior de Valencia y Castellón; bajo-medio (verde) en el resto de la Comunitat Valenciana, informa el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.