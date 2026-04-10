Extinguido el incendio forestal de Tibi (Alicante) tras más de tres días activo

Dispositivo de extinción del incendio forestal de Tibi - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

ALICANTE, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este martes por la tarde en el término municipal de Tibi (Alicante) se ha dado por extinguido en la tarde de este viernes, según ha informado a las 20.00 horas el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana a través de la red social 'X'.

El fuego se inició en las faldas de la sierra del Maigmó, dentro del término municipal de Tibi, este martes por la tarde, mientras que el miércoles se dio por controlado.

Así las cosas, en la tarde de este viernes se ha dado por extinguido, tras estar más de tres días activos. Las estimaciones son entre ocho y diez hectáreas quemadas, tal y como informó el pasado miércoles el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

Por otra parte, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil está investigando desde este martes por la tarde las causas del incendio forestal declarado en las faldas de la sierra del Maigmó, dentro del término municipal de Tibi.

Así lo confirmó el subdelegado del Gobierno en la provincia de Alicante, Manuel Pineda, a preguntas de los medios de comunicación este miércoles, tras participar en la reunión de coordinación del dispositivo de seguridad de la Romería de la Santa Faz de 2026.