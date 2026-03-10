Fallece un operario tras ser atropellado por un coche en una zona de obra en la CV-800, en Xixona

Publicado: martes, 10 marzo 2026 10:02
ALICANTE 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un operario ha fallecido tras ser atropellado por un coche en una zona de obra en la CV-800, en el término alicantino de Xixona, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El CICU fue alertado a las 19.10 horas del incidente con el operario, con lo que desplazó hasta el lugar indicado una unidad del SAMU, una unidad SVB y un equipo médico de Atención Primaria.

Una vez en la zona, los servicios médicos solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre, de 42 años, han indicado las mismas fuentes.

