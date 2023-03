La Federación de Asociaciones de Vecinos denuncia exceso de personas, "caos" en movilidad y suciedad durante las Fallas

VALÈNCIA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de (FAAVV) de València ha criticado este lunes que la masificación "brutal" de las Fallas de 2023 ha provocado problemas en la ciudad como el exceso de personas, "caos" en la movilidad, suciedad en las calles y el disparo "indiscriminado" de petardos.

"En València no todo vale", ha lamentado este lunes la presidenta de la entidad vecinal, María José Broseta, en declaraciones a Europa Press, en un primer balance de las fiestas josefinas. La responsable de la federación aboga por plantear soluciones a los problemas detectados "pero no el año que viene, sino ya" y que se pase a sancionar "cuando se tenga que hacer".

Broseta ha indicado que, para hacer un balance "más amplio" de las fiestas, primero deben hablar con el resto de la junta directiva para que cada barrio y distrito de la ciudad confirme los problemas que ha habido, si bien considera, en un análisis adelantado, que la masificación "brutal" de este año ha provocado un "exceso" de personas, lo que se ha traducido a un "caos" en la movilidad.

"Las calles han estado cortadas bastantes días, no solo los de la semana fallera, lo que ha afectado a muchas personas porque no todos estamos aquí de vacaciones", ha manifestado, al tiempo que ha agregado que "debería haber comunicaciones muy rápidas para poder desplazarse no solo los cinco días de Fallas, sino el resto" de jornadas.

En esta línea, ha criticado que el metro "estaba abarrotado" y los autobuses "pasaban cuando podían porque tenían cantidad de impedimentos".

Respecto a la suciedad de las calles, ha señalado que "habrá que decir a las personas que visitan la ciudad y que se van de fiesta que en València no todo vale". "Si llevas una lata no tienes que tirarla al suelo, sino a la papelera correspondiente", ha apuntado Broseta, quien ha lamentado que los servicios de limpieza "estaban desbordados".

"HAN CUMPLIDO EL BANDO FALLERO"

La presidenta de la Federación ha puesto en valor que los falleros "en la mayoría de los casos han cumplido el bando fallero", pero ha habido personas que creían "que todo el mundo estaba de fiesta todo el día". "Ha sido un exceso de personas en muy pocos días y por eso se ha descontrolado", ha afirmado.

Asimismo, ha denunciado el disparo "indiscriminado" de los petardos, pues personas que "no tenían ni idea de tirarlos los lanzaban y les daba igual que pasase una persona mayor o una señora con un carrito".