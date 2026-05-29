La Federación Sindical del Taxi rechaza la nueva Ley de Movilidad y anuncia que acudirá a los tribunales

Imagen de una pancarta para una protesta del sector del taxi. - FEDERACIÓN SINDICAL DEL TAXI DE VALENCIA

VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Sindical del Taxi de Valencia ha manifestado su rechazo a la nueva ley de Movilidad de la Comunitat Valenciana y ha adelantado que acudirá a los tribunales, ya que considera que está "muy claro" que lo que ha aprobado la Generalitat "va en contra" de este sector.

El presidente de esta entidad, Fernando del Molino, ha emplazado a la lectura completa de la norma, pero ha recalcado, en declaraciones a Europa Press, que sí puede avanzar que "lo que está muy claro es que todo lo que han aprobado es contra el taxi contra el modelo actual del taxista autónomo profesional".

En esta línea, ha opinado que "se quiere poner el transporte urbano en manos de empresas, al conceder autorizaciones de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) a dedo a cuatro empresas".

Así, este portavoz ha afirmado que prepararán querellas y demandas para intentar conseguir "indemnizaciones al sector". También ha señalado la voluntad de la federación de "denunciare en Europa porque consideramos que están dando ayudas del Estado a estas empresas", ha criticado.

Entre otras cuestiones, la nueva ley de Movilidad permite a las VTC realizar el transporte urbano con condiciones y establece hasta 6.000 euros de multa para las sanciones muy graves. Además, prevé la suspensión temporal durante un máximo de dos años del otorgamiento de nuevas autorizaciones de taxi y amplía el número máximo de autorizaciones de las que podrá ser titular una misma persona física.