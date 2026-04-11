Finnair inaugura la ruta directa Valencia-Helsinki y conecta a los viajeros con su hub de vuelos a Asia

Finnair inaugura la nueva ruta aérea Valencia-Helsinki - EUROPA PRESS

HELSINKI, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Valencia ha acogido este sábado la inauguración y el primer vuelo de la nueva ruta con Helsinki operada por la aerolínea Finnair, que conecta por primera vez de forma directa a la ciudad con Finlandia, completa la conexión con los principales países nórdicos y abre la puerta de entrada a un importante hub aéreo de enlaces a Asia.

La ceremonia de corte de cinta en el aeropuerto de Manises, frente a la puerta de embarque, ha precedido al despegue, a las 10.35 horas, del primer vuelo entre la capital del Turia y la finlandesa. El director regional de Finnair para el sur de Europa, Geoffrey Carrage, ha sido uno de los pasajeros en el arranque de la ruta.

Finnair primero anunció que volaría la nueva conexión aérea entre Valencia y su hub de Helsinki durante la temporada de verano de 2026. Más tarde, decidió ampliar la conexión aérea Helsinki-València a la temporada de invierno y ofrecerá así cuatro vuelos semanales durante todo el año.

Con esta nueva ruta, Valencia completa las conexiones con los mercados nórdicos (Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca) y, al mismo tiempo, conecta con el hub de Finnair en Helsinki que ofrece múltiples conexiones, especialmente con Asia. Hasta hace poco, Valencia no contaba con ninguna conexión directa con el mercado nórdico.

"Hemos identificado muchas razones para volar a Valencia. Creemos que los finlandeses estarán muy interesados en descubrir este nuevo mercado de Valencia y también esperamos que los valencianos puedan descubrir, durante la temporada de verano, sus lagos, el sol de medianoche, las actividades al aire libre, la pesca, la sauna, por supuesto, y también en invierno las aventuras árticas que tenemos en Finlandia", ha explicado el director regional, en declaraciones a los medios durante el vuelo inaugural.

Además, la aerolínea también ha detectado una oportunidad en las relaciones comerciales y empresariales entre ambos países, en sectores como el diseño, el aeroespacial y el alimentario.

Finnair espera "una temporada de verano sólida" y "muy fuerte", mientras que el ritmo de reservas para la de invierno son positivos, ha detallado Carrage, antes de añadir que "arrancar nuevas rutas lleva un tiempo para que las personas las conozcan y tengan en mente viajar a Finlandia o los países nórdicos", pero la aerolínea confía en que "la ruta tendrá éxito" y por eso ha decidido ofrecer servicio durante todo el año.

LOS ESPAÑOLES CADA VEZ MIRAN MÁS AL NORTE

La nueva ruta aérea se enmarca en un aumento sostenido de la demanda de españoles que quieren viajar a Finlandia, un destino que combina naturaleza --más del 70% del territorio finlandés está cubierto por bosques-- y baja densidad turística.

El país nórdico recibió en 2025 un total de 216.400 pernoctaciones de viajeros españoles, un 10% más que el año anterior y un 25% más que en 2019. La cifra marcó un máximo histórico para el mercado español y confirmó a España como uno de los mayores emisores europeos de turistas para Finlandia, según datos de Visit Finland.

CONEXIÓN SEGURA CON ASIA

El responsable de Finnair ha destacado además que la compañía tiene "una red muy fuerte de conexiones con Asia, especialmente con Japón, con 28 vuelos semanales a este país". "Volamos a Tokio, a Osaka, a Nagoya, también a Seúl. Es interesante que hemos visto ya patrones de reserva a Japón desde Valencia utilizando los servicios de Finnair y también a Tailandia", donde este invierno conectarán con destinos como Krabi.

Carrage ha precisado que dos tercios de los pasajeros españoles vuelan al Aeropuerto de Helsinki como punto de tránsito. Así, ha explicado que este verano habrá un total de 12 destinos de Asia, 25 destinos nórdicos y siete de Norte América en este aeropuerto con el que ahora tiene conexión directa la ciudad de València.

El director regional ha indicado que, "con la actual situación geopolítica, vemos una fuerte tendencia de personas que buscan nuevas formas de viajar a Asia de forma más segura y Helsinki ha demostrado ser uno de los hubs más atractivos".

Con el cierre del espacio aéreo ruso, algunos destinos de Asia como Japón o Seúl se operan a través de una ruta por el Polo Norte. Esto añade algo de tiempo adicional al trayecto, pero "son rutas seguras". "La seguridad es nuestra principal prioridad, no volaremos ninguna ruta si no la consideramos cien por cien segura", ha asegurado Carrage.

CANO RESALTA EL "VALOR ESTRATÉGICO" DE LA RUTA

Por otra parte, la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha resaltado, en declaraciones a Europa Press, que esta nueva ruta "supone un paso muy relevante dentro de la estrategia de internacionalización y diversificación de mercados" de la Comunitat Valenciana y "tiene un valor estratégico por varios motivos".

"En primer lugar, porque es la primera conexión directa entre València y Finlandia, un mercado de cerca de seis millones de habitantes con gran potencial de crecimiento", ha destacado. También ha incidido en que, al ser una ruta anual, "refuerza la desestacionalización".

Al mismo tiempo, la consellera ha remarcado que la nueva conexión de Finnair refuerza la conectividad con "un mercado que ya es clave, especialmente para la provincia de Alicante y destinos como la Costa Blanca, y que ahora puede expandirse con más fuerza hacia la ciudad de València y el conjunto del territorio". Por último, Marián Cano ha resaltado que "Helsinki actúa como un importante hub de conexión con Asia".

EL MERCADO NÓRDICO, CLAVE PARA LA COMUNITAT VALENCIANA

Según la consellera de Turismo, "el mercado nórdico es, sin duda, uno de los más estratégicos para la Comunitat Valenciana. Estamos hablando de un perfil de turista con alto poder adquisitivo, estancias largas --en torno a 12 días de media-- y una elevada capacidad de gasto, que en 2025 alcanzó los 138 euros diarios, con un crecimiento superior al 6%", ha resaltado la titular de Turismo.

Así, ha señalado que "los datos avalan esta apuesta" de Finnair. "En 2024, la Comunitat Valenciana fue el único destino que ya superó los niveles prepandemia en este mercado, con un crecimiento del 18,9% respecto a 2019. Y nos consolidamos como el tercer destino nacional para el turismo nórdico, con más de un millón de visitantes", ha expuesto.

Entre 2011 y 2019, los turistas nórdicos crecieron un 118% en la Comunitat Valenciana y en 2024 subieron un 32,6% las pernoctaciones, hasta 12,8 millones, según datos facilitados por Turisme CV a partir de encuestas del INE. Los turistas nórdicos que visitaron la Comunitat Valenciana en 2024 dejaron 1.678 millones de euros de gasto turístico, un 33,7% más que en el año anterior

Después de este crecimiento, en 2025 --año marcado por los efectos de la dana en Valencia-- se registró una bajada tanto en el número de turistas (-1,6%) como de pernoctaciones (-5,%). Eso sí, el gasto medio creció un 2,5% y el gasto medio diario un 6,1%.