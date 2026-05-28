Foios integra la donación del escultor Paco Corell al patrimonio municipal y le dedica una exposición

Archivo - Foios integra la donación de Paco Corell al patrimonio municipal con una exposición inicial - AJUNTAMENT FOIOS - Archivo

VALÈNCIA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Foios (Valencia) ha incorporado parte de la obra del escultor Paco Corell, nacido en este municipio de l'Horta Nord, a la colección municipal y ha organizado el programa de actividades 'Roig Cirera, Amarillo Paja' en torno de la trayectoria, el pensamiento y la obra del artista foiero, que incluye una muestra del 29 de mayo al 14 de junio en la sala de exposiciones Fernando Barrachina.

"Después de la donación de Paco Corell como gesto de retorno cultural y patrimonial hacia su tierra, el hecho de que parte de su obra escultórica pase a integrarse en el patrimonio de nuestro pueblo nos permite reforzar la identidad cultural local, en este caso, gracias a un creador con una trayectoria sólida, coherente y reconocible que dialoga con las problemáticas del arte moderno a través de la escultura contemporánea", manifiesta el alcalde de Foios y responsable del área de Cultura y Patrimonio, Sergi Ruiz.

La exposición 'Roig Cirera, Amarillo Paja', que se inaugurará este viernes a las 19.30 horas, se podrá visitar de manera libre y gratuita de miércoles a viernes en horario de 18 a 20 horas y sábado y domingo de 12 a 14 horas, hasta el domingo 14 de junio.

Este viernes, a las 18.30 horas, la Casa de Cultura de Foios acogerá 'Conversaciones con Paco Corell', un acto en el que el escultor foiero que ha realizado la donación hablará, a modo de entrevista con anécdotas y un reconocimiento especial, con el comisario de la muestra, Carles Àngel, y con el alcalde de Foios.

Además, el próximo miércoles 3, a las 18 horas, hay prevista una visita al taller del escultor, situado en el municipio de Meliana, y el miércoles 10 a la misma hora se realizará una visita guiada a la exposición con su comisario, Carles Àngel. Para participar en alguna de estas dos actividades hay que reservar previamente mediante un correo a la dirección electrónica del departamento de Cultura (cultura@foios.es).

La donación del conjunto escultórico de Paco Corell tiene la finalidad de ser integrada en programas educativos dirigidos a centros escolares o en acciones de mediación con asociaciones culturales. También se ha editado un catálogo.

Paco Corell ha construido diferentes tipologías y vocabularios geométricos a lo largo de los años, siempre desde el trabajo directo con el hierro como material constructivo. El artista de Foios dobla, calienta, talla y suelda planchas metálicas para generar estructuras tridimensionales en las que la geometría se fragmenta y se deconstruye.

El conjunto escultórico constituye un cuerpo de obra coherente que permite una lectura transversal de la práctica artística de Corell, un patrimonio que enriquece culturalmente el espacio institucional y se configura como un recurso pedagógico permanente con alto valor y que sirve de conocimiento para generaciones futuras.

"La obra de Paco Corell pone de manifiesto cómo el pensamiento del dibujo técnico permite transformar un plan bidimensional en un ejercicio espacial complejo. Esta calidad dota al cuerpo artístico de un alto valor pedagógico que permite explicar los principios formales de la escultura moderna vinculada al cubismo y a la abstracción, con referencias a artistas como por ejemplo Jorge Oteiza, Anthony Caro, Martín Chirino, Julio González o Francesc Badia, natal también de Foios", resalta Carles Àngel Saurí, mediador cultural contratado por el Ayuntamiento de Foios para acompañar el proceso de estudio y documentación, así como garantizar la calidad, representatividad y adecuación del conjunto escultórico.