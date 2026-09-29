Francisco Hernández, nuevo director del aeropuerto de Alicante-Elche

Francisco Hernández Amorós - AENA

ALICANTE, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aena ha nombrado al ingeniero Francisco Hernández Amorós director del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, puesto que asumirá el próximo 1 de noviembre en sustitución de Laura Navarro, que ocupará el cargo de directora de Organización y Personas de la empresa.

El nuevo director es ingeniero aeronáutico y cuenta con un máster en Sistemas Aeroportuarios por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Además, ha realizado el Programa de Desarrollo Directivo (PDD) por el IESE Business School de la Universidad de Navarra (UNAV), según ha informado Aena en un comunicado.

Hernández se incorporó a la compañía en 2005. Desde entonces, inició una trayectoria profesional en la que ha ido asumiendo progresivamente responsabilidades en el ámbito de la ingeniería y el mantenimiento de la terminal alicantina.

Desde 2008 ha sido el responsable de la División de Ingeniería y Mantenimiento. Anteriormente, de 2006 a 2008, asumió la Sección de Proyectos y Obras, encargándose de la gestión de la totalidad de las obras del aeropuerto.

Como responsable del área de Ingeniería y Mantenimiento, Hernández ha destacado, según Aena, "por su capacidad de gestión y su orientación a la mejora continua, impulsando proyectos e iniciativas orientados a garantizar la seguridad, la eficiencia operativa y la sostenibilidad de las infraestructuras aeroportuarias".

NAVARRO, NUEVA DIRECTORA DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAS

Por su parte, Navarro se pondrá al frente de la Dirección de Organización y Personas de Aena. Desde la compañía han resaltado que "la combinación de su visión práctica y técnica del negocio, junto con una comprensión integral de la gestión de personas, hace de ella un perfil idóneo para los nuevos retos" que en ese departamento "van a suponer el recién aprobado DORA y el próximo Plan Estratégico de Aena 2027-2031".

Navarro ha sido directora del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández desde 2019. En sus primeros años, tuvo que hacer frente al impacto de la covid-19 en el sector aéreo y concretamente en la terminal alicantina, así como "a la progresiva recuperación del tráfico", que "ha concluido con cifras históricas", han remarcado desde Aena.

Bajo su dirección, ha continuado la empresa, el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández ha sido reconocido como "mejor aeropuerto de Europa" en su categoría (entre 15 y 25 millones de pasajeros) durante cinco años (2018, 2019, 2022, 2023 y 2024) y por este motivo ha entrado en el cuadro de honor de ACI con el reconocimiento ACI World Director General's Roll of Excellence.

Aena ha ahondado en que, "entre sus principales logros", están también "la implantación del proyecto A-CDM, la adaptación a las nuevas normativas de control fronterizo y aduanero tras el Brexit y la mejora de la oferta comercial, como el recién estrenado Fast Track". "Asimismo, ha impulsado una cultura organizativa orientada al cliente, al cambio y al compromiso de los equipos", ha concluido.