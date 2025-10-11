Las fuertes lluvias en Valencia provocan retrasos y cancelaciones de trenes de Cercanías en las líneas C1, C2 y C3

Archivo - Imagen de archivo de vías del tren sobre el Barranco del Poyo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes lluvias en la provincia de Valencia de la dana Alice están provocando durante este sábado retrasos y cancelaciones de trenes de Cercanías en las líneas C1, C2 y C3. De hecho, a las líneas 1 y 2 les está afectando la caída de un árbol en las proximidades de la vía en la estación de Massanassa.

A partir de las 11.00 horas de este sábado, se han producido retrasos y detenciones en ambos sentidos de las líneas 1 y 2 debido a la caída de un árbol en las proximidades de la vía en la estación de Massanassa.

Cercanías ha informado en sus redes sociales que los técnicos trabajan para solucionarlo "lo antes posible". La caída del árbol ha causado en ambas líneas retrasos medios de 40 minutos

Además, en la línea C2 varios trenes han sufrido cancelaciones, como es el que tenía salida prevista a las 12.00 de la estación València Nord con destino l'Alcúdia; el que tenía salida a las 14.00 de València Nord y destino Xàtiva; y el que salía a las 14.33 de València Nord hacia l'Alcúdia, que hoy no circulan.

Por su parte, el tren de la C2 con salida prevista a las 13.32 de València Nord hacia l'Alcúdia hoy finaliza su trayecto en Xátiva; mientras que el de salida prevista a las 14.58 de la estación de l'Alcúdia con destino València Nord, hoy inicia su trayecto en Xátiva.

En la línea C1, también a causa de la caída del árbol, se ha cancelado la circulación del tren con salida prevista a las 14.45 horas de la estación València Nord con destino Gandia,.

Asimismo, info Adif ha detallado que está suspendida la circulación por vía I entre Catarroja y Alfafar Benetússer a causa de un árbol apoyado sobre la catenaria, por lo que se circula por la vía II.

Además, Adif ha precisado que Los trenes de larga distancia, media distancia y Cercanías de las líneas C-1 y C-2 de Valencia han tenido retrasos medios estimados de 20 minutos.

En cuanto a la C6 de Cercanías, la operadora ha avanzado poco antes de las 9.00 horas que se iban a producir retrasos en ambos sentidos de la circulación por la climatología adversa.

Además, ha indicado que el paso inferior de la estación de Roca Cuper y el paso inferior municipal se encuentran inaccesibles. Por su parte, el paso inferior de la estación de Albuixech también ha permanecido inaccesible durante unas cuatro horas, pero desde las 13.00 horas ya es accesible para los viajeros.