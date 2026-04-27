Garamendi, sobre el 1 de Mayo: "Los empresarios también somos trabajadores y también es nuestro día"

Archivo - El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en una imagen de archivo - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha destacado con motivo del 1 de Mayo que "los empresarios y empresarias también somos trabajadores y, por tanto, también es nuestro día".

Garamendi, en declaraciones a los medios en València tras un desayuno informativo de Fórum Europa Tribuna Mediterránea, ha puesto el foco "especialmente en los autónomos, que son los que realmente más sufren en este país".

El presidente de la patronal ha deseado "para todos el mejor trabajo, el mejor bienestar y que todo vaya correctamente". "Es un día, o debiera ser un día, de celebración y de reivindicaciones, me gustaría que no mezclemos unos temas con otros, y que sea un día para el descanso, nunca mejor dicho", ha añadido.