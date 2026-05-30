La Generalitat crea seis rutas cicloturistas en la Ruta 99 para impulsar el turismo y la economía de los pueblos

Presentación de las nuevas rutas cicloturistas enmarcadas en la iniciativa Ruta 99+Interior - GVA

CASTELLÓ, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, en coordinación con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, ha creado seis rutas cicloturistas en la Ruta 99 para impulsar el turismo y la economía en los pueblos de menos de 100 habitantes de la Comunitat Valenciana.

El objetivo de la medida es reforzar el atractivo de la Ruta 99 como instrumento para dinamizar los municipios más vulnerables demográficamente, en el marco de la lucha contra la despoblación, al conectar estos pequeños pueblos para promocionar el turismo de interior.

Se busca que el turista descubra patrimonio histórico (castillos, iglesias y lavaderos antiguos), naturaleza (rutas de senderismo y parajes naturales), y gastronomía local (productos artesanales que son el motor económico de estas pequeñas localidades), según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El director general de Administración Local, José Antonio Redorat, ha explicado que "el proyecto nace con la finalidad de consolidarse y perdurar en el tiempo, de modo que se pueda mantener y fortalecer en los años siguientes".

"Cuando llegamos al Gobierno vimos que la Ruta 99 estaba bien como concepto, pero que carecía de contenido, por ello desde el Consell estamos trabajando en numerosas iniciativas para impulsar la ruta como incentivo para atraer población y generar empleo gracias a la diversificación de la economía local", ha comentado Redorat.

Asimismo, el director se ha referido a "la creación y sostenimiento de pequeños negocios vinculados al alojamiento, la restauración o la artesanía, el refuerzo del orgullo de pertenencia y la autoestima territorial, el fomento de la recuperación del patrimonio cultural y natural, y el aumento de la visibilidad mediática y administrativa de estos municipios que, de otro modo, quedarían fuera del mapa".

Por su parte, el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, ha destacado que estas nuevas rutas cicloturistas "demuestran cómo el turismo puede convertirse en una herramienta real para generar oportunidades, vertebrar territorio y dar visibilidad a los municipios del interior".

Camarero ha señalado que la Comunitat Valenciana "no se entiende solo desde la costa; se entiende también desde pueblos como Matet, que conservan nuestro patrimonio, nuestra identidad y nuestra forma de vida".

Asimismo, ha subrayado que el cicloturismo "es un producto estratégico porque permite atraer visitantes durante todo el año, redistribuir los flujos turísticos y generar actividad económica de forma sostenible en el territorio".

En este sentido, el secretario autonómico ha recalcado que la Ruta 99 "encaja perfectamente con la estrategia de diversificación y desestacionalización turística impulsada por el Consell, al acercar a los visitantes a experiencias auténticas vinculadas a la naturaleza, el deporte, la cultura y la gastronomía local".

Finalmente, Camarero ha felicitado a los municipios participantes y a las entidades implicadas "por transformar una buena idea en un proyecto capaz de generar oportunidades y futuro para el interior de la Comunitat Valenciana".

RUTAS CICLOTURISTAS DE LA RUTA 99

El cicloturismo favorece un turismo de proximidad que "desestacionaliza" las visitas y genera actividad económica durante todo el año. Además, "fomenta hábitos de vida saludables" a través de la práctica deportiva moderada, apta para todas las edades, lo que lo convierte en un producto turístico "inclusivo y atractivo para las familias".

Su integración con la naturaleza y los paisajes locales "fortalece la identidad territorial y contribuye a sensibilizar sobre la conservación del entorno".

El diseño de las seis rutas se ha adaptado a distintos niveles de dificultad y para conectar puntos de interés patrimonial, paisajístico y cultural, para invitar al visitante a descubrir el territorio de manera pausada y auténtica. Su implementación no solo "mejorará la oferta turística actual, sino que establece las bases para una red cicloturista más amplia y cohesionada".

Las rutas cicloturistas de la Ruta 99 son circulares, ya que empiezan y terminan en el mismo pueblo y discurren por diversos municipios. Por su parte, la ruta de Torrechiva (25,3 km) discurre por Torrechiva, Vallat y Espadilla (Castellón). La de Fuentes de Ayódar (73,2 km) parte de este municipio y permite visitar Torralba del Pinar, Higueras, Pavías, Higueras, Matet y Villamafur (Castellón).

La ruta de Herbers (133,7 km) se inicia en este pueblo y discurre también por Vallibona y Castell de Cabres (Castellón). La ruta de Palanques (56,9 km) recorre este municipio y Villores (Castellón) y la ruta de Benillup (79,2 km) une los pueblos de Benillup, Famorca, Benimasot y Tollos (Alicante), mientras que la ruta de Puebla de San Miguel (77,1 km) discurre íntegramente por este municipio (Valencia).