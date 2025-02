La Generalitat "desbloquea" el proyecto para conectar por carretera la A-7 con el polígono de Ford Almussafes

VALÈNCIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha "desbloqueado" el proyecto de construcción de una nueva carretera que conectará la A-7 con el parque industrial Juan Carlos I en los términos municipales de Picassent y Almussafes, donde se encuentra la factoría de Ford en España.

Así lo ha destacado el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, en la reunión de la comisión The best place for Logistics, donde se han abordado actuaciones en materia de infraestructuras de transporte y logística que se planifica y llevando a cabo en Valencia.

La primera fase de construcción de la carretera contará con un presupuesto de 340.793 euros. Ya se ha iniciado el proceso de licitación para la contratación del proyecto, con la elaboración de la documentación necesaria para el diseño, que servirá de base para la tramitación ambiental y para el proceso de información pública, así como para la obtención de los informes, declaraciones y autorizaciones pertinentes emitidos por los órganos competentes. Cuando esté listo el proyecto se licitarán las obras, explica la Generalitat.

Actualmente, aunque el acceso principal al parque industrial está habilitado desde el sur a través de la AP-7 y la CV-42, la conexión actual con la A-7 presenta limitaciones porque se utiliza un camino agrícola y la vía pecuaria Vereda de la Coma que discurre por el término municipal de Picassent.

Por tanto, el objetivo de esta actuación es superar las limitaciones del itinerario utilizado hasta ahora. La nueva carretera contará con la capacidad, las características de trazado y las funcionalidad necesarias para garantizar una correcta accesibilidad a esta zona industrial. Además, se mejorará el enlace existente con la autovía estatal A-7 y se optimizará el ramal de acceso al polígono situado en el margen oeste.

Con este proyecto se pretende diversificar los accesos y potenciar la conectividad en la zona, mejorando así la accesibilidad en el área donde se ubica la factoría de Ford España.

MEJORA DE LA CV-32 ENTRE MUSEROS Y MASSAMAGRELL

En la reunión también se ha informado sobre el inicio de las obras de mejora de la CV-32 de la Gombalda, entre las localidades de Museros y Massamagrell, con una inversión que supera los 17 millones de euros. Esta iniciativa responde a una demanda histórica de los vecinos de l'Horta Nord y tiene como objetivo modernizar las comunicaciones en la comarca y facilitar el acceso a los principales nodos logísticos.

The best place for Logistics se constituyó en julio de 2024 como una comisión técnica de trabajo que una a la Generalitat con ayuntamientos, empresas, universidades y otros agentes de la sociedad civil para diseñar e impulsar un plan global de infraestructuras, logística y conexiones en toda el área metropolitana de València, a fin de que haya una máxima coordinación y cohesión y aprovechar el potencial de la zona.

El objetivo, en el que trabajan ayuntamientos, empresas, universidades y otros agentes, es conseguir que el clúster logístico se convierta en referente del sur de Europa.

En la comisión participan la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), el Consejo de Cámaras, la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Ford, PowerCo y la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte (FVET). También los ayuntamientos de València, Sagunt y Almussafes, además del comisionado para el Corredor Mediterráneo y la Universitat Politècnica de València (UPV).